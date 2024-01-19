От +2°С до -19°С. Синоптики предупредили, где на выходных в Беларуси циклон "перепрыгнет" и вызовет сильный снег

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Опубликовано: 19.01.2024 12:55 , Обновлено: 19.01.2024

Белгидрометцентр озвучил прогноз погоды на выходные и рассказал, с какой погоды начнётся следующая рабочая неделя. Синоптики пообещали белорусам приход очередного циклона с Прибалтики, из-за которого в некоторых районах страны ожидаются сильные снегопады, а также сохранение температурных "качелей": где-то столбики термометров днём покажут +2°С, а в некоторых районах ночью могут опуститься до -19°С.

В субботу, 20 января , в западных районах Беларуси ожидается сильный снег с сильным порывистым ветром, из-за чего Белгидромет объявил по Гродненской области оранжевый уровень опасности (в остальных областях введён жёлтый уровень из-за гололедицы).

Погодные условия в этот день, по данным синоптиков, обусловит “частный циклон, смещающийся с Балтийского моря”. Повсеместно ожидается облачная погода и гололедица на дорогах, а температура ночью в диапазоне -4..-10°С (по востоку - до -13°С), днём - в диапазоне -5..+1°С.

Согласно прогнозу численной модели ECMWF, этот частный циклон “Н” достаточно “быстро проскочит территорию Беларуси”, и уже после полуночи в воскресенье, 21 января, “выйдет за её пределы через Гомельскую область”.

“Опять территория Беларуси окажется в промежуточном гребне высокого давления. Похолодает. К вечеру воскресенья -6..-14°С”, - предупредили авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е”.

Согласно прогнозам Белгидромета, 21 января ночью сохранится влияние “заполняющегося циклона, смещающегося на северо-восток Украины”, а днём - холодной воздушной массы. Слабые метели ожидаются лишь ночью, днём - преимущественно без осадков, за исключением юго-востока, где небольшой кратковременный снег может пройти также и днём. Гололедица и северный порывистый ветер ожидаются в ночные часы (по юго-западу - сильный порывистый, днем неустойчивый умеренный), а температура - заметно ниже предыдущего дня. Так, ночью минимальная температура составит -7..-14°С (при прояснениях - до -15..-18°С). Даже в южных регионах Беларуси столбики термометров могут опуститься до -6°С. Днём, по прогнозам синоптиков, будет не более -1..-8°С.

Погода в понедельник, 22 января , будет зависеть от малоактивных фронтальных разделов, которые, по данным Белгидромета, к этому моменту будут смещаться с Западной Европы.

“Местами, преимущественно по северо-западу республики, пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег, ожидаются слабые метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый”, - рассказали в Белгидромете.

Ночная температура ожидается от -4°С по западу до -14°С по востоку (по восточной половине Беларуси при прояснениях - до -15..-19°С ), а максимальная дневная - от -5°С до +2°С .

В МЧС предупредили о возможных затоплениях мостов и дорог

Также в Белгиромете предупредили о приближении или превышении опасных высоких отметок уровня воды на некоторых притоках Припяти и Немана:

не реке Случь у агрогородка Ленин и

на реке Птичь у деревни Першая Слободка,

на реке Щара у Слонима.

По данным МЧС, в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей уже сейчас фиксируются затопления мостов и участков автодорог и в ближайшие дни существенных изменений ситуации к лучшему не прогнозируется.

Ранее Телеграф рассказал, что Гомельское областное отделение МЧС сообщило, что на 15 января в регионе были зафиксированы несколько подтоплений дорог, домов и других построек. Счёт пошел на десятки домов и построек.

В Гомельской области затопило десятки домов и дороги — МЧС