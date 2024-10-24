От -2°С до +16°С. Синоптики предупредили белорусов о гололёде и "густых туманах"

Опубликовано: 24.10.2024 16:50 , Обновлено: 25.10.2024

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) предупредил белорусов о тумане, который накроет страну ночью и утром 25 октября. Вместе с тем по данным тематического канала "Метеовайб", видимость и вовсе снизится до 100-200 метров. Причина тому — очередной антициклон. Кроме того, в некоторых местах Республики синоптики пообещали гололёд.

“Ещё слабее он (антициклон. — Прим. Ред.) будет по юго-западной половине Республики, где ночью (25 октября. — Прим. Ред.) при малооблачном небе, более интенсивном выхолаживании, высокой влажности и слабом ветре вблизи центра антициклона сгустятся туманы. Видимость в них упадёт до 100-200 метров и рассеятся они местами лишь после обеда”, — отметили специалисты тематического канала о погоде “Метеовайб”.

По данным Белгидромета, в пятницу, 25 октября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Синоптики предупредили, что в ночные и утренние часы местами возможен туман, преимущественно без осадков. В тёмное время суток столбик термометра будет колебаться в пределах +3..+9°С, а по юго-западу страны температура составит от 0 до +2°С. Днём же, по данным специалистов, воздух прогреется до +7..+13°С.

В субботу, 26 октября, будет всё так же облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днём в некоторых местах по северо-западу Республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман и гололёд. В тёмное время суток температура составит от -2°С по юго-западу до +6°С по востоку страны, а днём столбик термометра поднимется до +8..+15°С.

В воскресенье, 27 октября, белорусов ждёт та же облачная погода с прояснениями. Ночью местами по Республике ожидаются кратковременные дожди, днём преимущественно без осадков. В тёмное время суток и утром в отдельных районах синоптики пообещали слабый туман. После заката воздух прогреется до максимальных +1..+7°С, а днём столбик термометра будет колебаться в пределах +9..+16°С.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой. Судя по обновлённым данным модели CFS E3, за аномально тёплой осенью-2024 придёт такая же аномально тёплая зима.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?