От 2 руб. за ветку. В Минске на Комаровке открылся «Большой цветочный базар». А что в других городах?

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Опубликовано: 05.03.2024 16:04 , Обновлено: 05.03.2024

Во вторник, 5 марта, в Минске на Комаровском рынке начал работу предпраздничный цветочный базар. Основной товар – тюльпаны и мимозы. Что почем предложили продавцы за три дня до 8 Марта? И какие ценники написали за пределами столицы?

Цены, вероятно, будут меняться, но сегодня, по информации Onliner, они такие:

Тюльпан – 3-4 руб. за штуку;

Мимоза – 2-10 руб. за ветку.

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Мы поискали цветочные ценники в других городах. Нашли пока не очень много.

В Гроднов начале марта цена за обычный тюльпан красного или желтого цвета начиналась с 2,5 руб. Синий, фиолетовый или цвет бабл-гум – от 5 руб. за цветок. Продавцы предупредили, что к 8 Марта будет выше– до 3,5 руб. за цветок.

На сайтах объявлений ценник сразу выставили 3-4 руб. за тюльпан. Большим оптом (от нескольких сотен штук) – по 2,5 руб.

В Колодищахцену на тюльпаны от 100 штук установили по 2,6 руб. за цветок. При покупке менее сотни – 3 руб. Можно купить без упаковки пачками по 20 штук, либо в праздничной упаковке стоимостью 50 коп.

В Дзержинскесредняя цена за один обычный тюльпан в преддверии праздников – 3,5 руб. Предлагают и дороже – по 4 руб. Пионовидные тюльпаны в начале марта стоили по 5 руб. Цена на мимозу за неделю до праздника была 13 руб. за ветку.

Ранее Телеграф рассказывал, что несколько миллионов просмотров набрали в TikTok видео, которые выложил автор под ником Petrovich_v. Комментариев собрал тоже прилично – около десяти тысяч. В ролике мужчина показал, как выращивает тюльпаны прямо у себя в комнате. И не кустиком, а целыми плантациями.

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