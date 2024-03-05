"До 500 штук нераспроданных" - Белорусские фермеры рассказали, сколько зарабатывают на тюльпанах к 8 марта

Опубликовано: 05.03.2024 11:40 , Обновлено: 05.03.2024

Фермеры из Белыничского района Могилевской области Алина и Руслан Филимоновы рассказали "Сельскай газеце", насколько прибылен бизнес на цветах и какие сорта тюльпанов больше всего востребованы у белорусов.

Алина и Руслан Филимоновы уже приступили к своей “уборочной”. В их теплицах в этом году - 10 тыс. растений 15 сортов. Цена у белыничских фермеров — 2,8 — 3,2 рубля за один тюльпан (в столице, как написали в статье, - в среднем 4 - 5 рублей за штуку).

“Примерно раз в три года удается продать абсолютно все тюльпаны. Имея опыт, зарабатываем на них примерно 50 — 70 копеек на вложенный рубль”, - рассказал Руслан Филимонов.

Около 10 — 20% посадок бракуется из-за болезней, вредителей и других факторов. И бывает, что у фермеров остается до 500 штук нераспроданных бутонов.

Вообще, фермеры начали процесс срезания цветов еще во второй половине февраля - и так каждый год. Затем цветы дозревают на складе-холодильнике.

“Обычно 8 марта активно готовим тюльпаны к продаже с 4 до 8 утра. Эти дни для нас самые напряженные в году”, - поделилась Алина Филимонова.

Предзаказ за год

Самыми востребованными тюльпанами фермеры назвали красные, желтые и фиолетовые с длинными стеблями и крупным бокалом цветка. Есть и постоянные клиенты с предзаказами за год, они указывают конкретные расцветки, но иногда не выходит следовать им точно.

Очень сложно вырастить белые тюльпаны, отметили фермеры. Предложение луковиц на рынке ограничено.

А новый сезон стартует уже в мае. Тогда Алина и Руслан Филимоновы заказывают луковицы тюльпанов, в октябре их высаживают в теплицы и оставляют до января.

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