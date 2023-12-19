От 100 рублей – в МАРТ рассказали о ценах на праздничные корпоративы

Опубликовано: 19.12.2023 17:32 , Обновлено: 19.12.2023

Об особенностях предновогодней и новогодней торговли и праздничных мероприятий рассказала начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.

«Во всех регионах Беларуси организовано порядка 620 новогодних ярмарок, которые уже начали свою работу с 8 декабря, – сообщила начальник управления. – С 15 декабря начали свою работу и елочные базары. По республике их будет организовано порядка 950».

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По словам Мельниковой, в предпраздничные дни в республике пройдет более 9 тысяч праздничных распродаж, более тысячи рекламных акций, 360 дегустаций, 140 рекламных игр.

Рассказала специалист и о стоимости предновогодних и новогодних мероприятий:

«В предпраздничные дни принимаются заказы на обслуживание новогодних и рождественских праздников – огоньков, корпоративов. … Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий – от 100-150-ти до 200 рублей. В новогоднюю ночь это будет чуть дороже, порядка 250 рублей».

По словам Мельниковой, в этом году кондитерские предприятия республики запланировали произвести 2 миллиона 400 тысяч штук новогодних подарков, весом от 300 граммов до 3 килограммов. Назвала и цены: от 8 до 80 рублей в зависимости от веса и комплектации. Рассказала начальник управления и про обеспечение к праздникам игристыми винами и шампанским: «Таких напитков более 40 наименований. Цены от 8 до 20 рублей».

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