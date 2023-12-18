Как выбрать хорошую живую ёлку на Новый год? Зажмите ветви между пальцами

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Опубликовано: 18.12.2023 08:01 , Обновлено: 12.12.2023

Ёлка является неотъемлемой частью новогодних праздников во многих странах. Однако выбор живой зелёной красавицы, которая украсит дом и подарит праздничное настроение — ответственное дело. Перед тем как идти за ёлкой, стоит узнать, как выбрать её правильно, чтобы она долго стояла и радовала вас.

Особенности живых ёлок

Живые ёлки имеют несколько преимуществ перед искусственными:

Создают атмосферу праздника. Запах хвои и её яркий зелёный цвет делают живую ёлку настоящим символом Нового года и Рождества.

Приятно пахнут. Аромат живой ёлки безошибочно узнаваем. Этот аромат является одной из главных причин, почему люди предпочитают покупать настоящие елки.

Каждая из них уникальна. Купив живое дерево, можно быть уверенным, что другого такого нет ни у кого.

Экологичность. Живая ёлка является биоразлагаемым материалом и не загрязняет окружающую среду.

Живую ёлку (в кадках) можно использовать несколько лет подряд, если правильно ухаживать за ней.

Они являются источником дохода для лесных хозяйств и помогают сохранять леса.

Живые ёлки можно использовать для украшения интерьера, создания живой изгороди или в качестве удобрения для растений. Они помогают поддерживать семейные традиции. Выбор настоящей ёлки – чудесная традиция для многих семей.

Как выбрать хорошую живую ель, чтобы не сожалеть о потраченных деньгах

Живая ель — это классический атрибут новогоднего праздника. Чтобы выбрать самое красивое, качественное и свежее дерево, специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

Хвоя

У здоровой живой ели хвоя должна быть насыщенного зелёного цвета, без признаков желтизны и бурых пятен. Если вы потрёте в руках несколько веток, то в руках должны остаться смолистые капли, которые приятно пахнут. Если раздавленные иглы недостаточно сильно пахнут, не покупайте дерево.

Ветви

У качественной ели ветви расположены плотно, без просветов, и не осыпаются при небольшом потряхивании. Возьмитесь за любую ветку на дереве, зажмите её между большим и указательным пальцами и потяните на себя. Если у вас останется горсть иголок, дерево уже начинает осыпаться и покупать его нельзя.

Ствол

У качественной ели ствол должен быть ровным, без трещин и сколов, с насыщенным коричневым цветом.

Аромат

Настоящая ель имеет характерный хвойный аромат, который не спутать ни с чем другим. Если вы слышите резкий, неприятный запах, то, скорее всего, перед вами искусственная ель, которой придали запах при помощи ароматизатора, или дерево, которое уже давно стоит в продаже.

Размер

Выбирайте дерево с учетом габаритов помещения, в котором она будет стоять.

Цена

Настоящая ель не может стоить очень дёшево, поэтому, если вам предлагают дерево за слишком низкую цену, то, возможно, это бракованное дерево или искусственная ель, которую пытаются продать под видом живой.

Выбрав ель с учётом этих советов, вы сможете наслаждаться её красотой и ароматом в течение всего праздничного периода.

[info_b]Здоровая живая ёлка при правильном уходе живет в комнатных условиях до 5 недель. Чтобы она прожила дольше, нужно следить, чтобы у нее было достаточное количество чистой воды. В нее нужно добавить 1/4 стакана сахара или искусственного подсластителя.[/info_b]

Чем заменить ёлку?

Ранее Телеграф писал, что многие белорусы не представляют себе Новый год без елки. Но что же делать, если поставить такую в доме или квартире по каким-то причинам не получается или даже невозможно? А, возможно, в этом году вы захотели разнообразия? Конечно, есть альтернативное решение.

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