От +1 до -30°С. Беларуси предсказали контрастную ночь. Где снегопады, а где – дожди?

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Опубликовано: 12.01.2026 15:21 , Обновлено: 12.01.2026

Судя по свежим прогнозам синоптиков, белорусам не стоит далеко убирать свои лопаты - их ещё точно придётся расчехлить на этой неделе и, скорее всего, даже на следующей. Пока таких же интенсивных снегопадов, какими щедро одарил белорусов уходящий Улли, не прогнозируется, но весь снежный потенциал этой зимы явно ещё не исчерпан. Но сюрпризы с уходом Улли не заканчиваются - впереди страну ждёт как минимум одна аномально контрастная ночь с разницей в температуре между регионами в целых 30 градусов.

Согласно суточным прогнозам авторов Telegram-канала “Метеовайб”, во вторник, 13 декабря, в Беларуси будут крепчать морозы, но в целом погода будет такой же, как в последние пару дней - где-то присыплет ещё немного снега, но без пятничного фанатизма, где-то ожидаются прояснения и, следовательно, более суровые морозы. В целом температура будет держаться в диапазоне -8..-14°С ночью (по югу и западу страны местами при прояснениях до -15..-22°С), а днём в среднем -7..-12°С (по юго-востоку - до -14°С).

Но уже в середине недели, согласно прогнозам другого Telegram-канала о погоде @nadvorie, белорусов ждёт сюрприз: на территорию нашей страны попытается прорваться Атлантика. Самые захватывающие метеособытия ожидаются в ночь с 14 на 15 января. Она грозит стать аномально контрастной из-за того, что западные районы Беларуси попадут в зону тёплого фронта, который попытается блокировать холодный антициклон с центром над Брянской областью России.

В результате в Беларуси на время этой попытки атлантического прорыва установится очень контрастная погода.

“В ночь на 15-е на востоке страны, вблизи центра антициклона ясно и холодно, мороз окрепнет до -25..-30°С; на западе — снег при температуре -4..-10°С, а в самых юго-западных районах Беларуси к утру возможны дождь и гололед при -3..+1°С. Нетрудно видеть, что разница температур воздуха между западом и востоком страны составит ~30°”, - описали грядущую синоптическую картину специалисты.

При этом сам тёплый фронт, по мнению экспертов, далеко на восток вглубь страны продвинуться не сможет - холодный антициклон его, вероятнее всего, заблокирует, размоет, а тёплый Атлантический воздух обратно на запад. В результате, следующие 5–7 дней будут морозными, а ночью температура будет падать до -20..-25°С.

Кстати, последнему расчёту европейской прогностической модели ECMWF, установившийся в Европе холод, особенно в центральной и восточной её части, с высокой вероятностью сохранится до 22–25 января, не ранее. Как следствие, в ближайшие две недели, по расчётам европейских синоптиков, морозцы в -10..-15° будут чередоваться с -20°С.

Отметим, что о потенциально опасном похолодании 13-14 января предупредил белорусов и официальный Белгидромет. По его данным, уже в ночь со вторника на понедельник температура опустится сильно ниже двадцатиградусных значений:

до -25°С по Брестской и Гродненской областям.

до -25… -28°С по Витебской области и Могилёвской областям,

до -25.. -27°С по Гомельской и Минской областям.

В связи с похолоданиями, медики освежили в памяти белорусов базовые знания со школьных уроков ОБЖ - основные симптомы обморожения и по-настоящему действенные способы согреться с мороза. Как отметили в Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста, чаще всего люди отмораживают пальцы ног, реже — пальцы рук, нос и уши. Опасность кроется в том, что обморожение может наступить даже при небольшом морозе (а в некоторых случаях - даже при плюсовой температуре), а знакомые с детства “бабушкины” методы согревания могут только навредить пострадавшему от мороза человеку.

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