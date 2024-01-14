От +1 до -19°C и ветер. В Белгидромете рассказали, что ещё скандинавский и южные фронты устроят с 15 по 17 января

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Опубликовано: 14.01.2024 16:16 , Обновлено: 14.01.2024

Белгидромет предупредил о сильном ветре и гололедице в Беларуси 15 января. При этом в понедельник спрогнозировали ещё и снегопады и метели. Все это принесут в страну атмосферные фронты из Западной Европы, уверены в Белгидромете.

“Внимание! 15 января (понедельник) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по западу ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с”, - предупредили в ведомстве.

Ночью в понедельник температура воздуха опустится до -1..-7°С, а вырастет до -4..+1°С.

Тем временем, 16 января , во вторник в Беларусь должна начать поступать “холодная неустойчивая воздушная масса со Скандинавии”. Синоптики уверены, что небо будет облачным с прояснениями. А на большей части Республики все равно будет мести снег и сохранится гололедица. Температура же будет колебаться в пределах -3..-8°С.

В среду, 17 января , температура воздуха будет сильно “прыгать” от -9..-16°С ночью (при прояснениях до -19°С) до -1..-8°С днём. Скачки будут сопровождаться небольшим кратковременным снегом местами и такими же местами гололедицей на дорогах. Ветер ночью местами по востоку в Белгидромете [link href=“https://pogoda.by/information/news/21274” rel=“noopener” target=“_blank”] пообещали [/link] сильный порывистый.

В свою очередь, синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз на целую неделю.

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Ранее Телеграф писал, что вечером 4 января в агрогородке Хатежино под Минском спасателям пришлось доставать из местного водоёма легковой автомобиль. По словам водителя машины, провалившейся под лёд, он попросту не заметил водоём, а сам он “следовал по навигатору”.

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