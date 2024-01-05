«Следовал по навигатору» - Под Минском легковушка провалилась под лед

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Опубликовано: 05.01.2024 08:26 , Обновлено: 05.01.2024

Вечером 4 января в агрогородке Хатежино под Минском спасателям пришлось доставать из местного водоёма легковой автомобиль. По словам водителя машины, провалившейся под лёд, он попросту не заметил водоём, а сам он "следовал по навигатору".

Сообщение о происшествии спасатели получили в районе 17:10. Оказалось, что по замерзшему водоёму мужчине удалось проехать на авто не более 50 метро, после чего транспортное средство начало проваливаться под лед.

Чтобы вытащить автомобиль и его владельца, спасателям пришлось применять не только спасательный круг, но и лестницы-штурмовки, и специальные веревки. Как сообщили в МЧС, спасенного водителя медики осмотрели на месте, от госпитализации он отказался.

Ранее Телеграф рассказывал, как в феврале прошлого года возле деревни Шарпиловка Гомельского района под лед провалилось такси с пассажиром. Причем это был второй такой случай за 9 дней.

В Гомельском районе такси провалилось под лед