Освобождение от физкультуры? В Мингорисполкоме ответили, что из спортивной формы всё равно нужно брать

Опубликовано: 25.08.2025 11:20 , Обновлено: 25.08.2025

Комитет по образованию Мингорисполкома продолжило отвечать на вопросы родителей в преддверии нового учебного года. Ведомство дало разъяснения по поводу одежды для освобождённых от физкультуры.

Один из вопросов коснулся детей с освобождением от занятий физкультурой: должны ли они присутствовать на уроках в спортивной форме?

В комитете дали однозначный ответ. Учащиеся, освобождённые от двигательной активности, могут находиться в спортивном зале только в сменной спортивной обуви . При этом другие элементы спортивной формы для них необязательны.

Кроме того, как ранее рассказывали журналисты Telegraf.news, после введения запрета на использование мобильных телефонов у родителей возник вопрос о смарт-часах.

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А что будет, если ребёнок возьмёт в школу два телефона и сдаст один из них?

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Напомним, в Минобразования недавно допустили возможность домашних заданий по физкультуре.

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