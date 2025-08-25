Можно ли ходить со смарт-часами в школу? В минском Комитете по образованию объяснили

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Опубликовано: 25.08.2025 08:59 , Обновлено: 25.08.2025

Можно ли белорусским школьникам ходить со смарт-часами после введения запрета на мобильные гаджеты в учреждениях образования, который заработает с 1 сентября 2025 года? Все нюансы разъяснили в Комитете по образованию Мингорисполкома.

Многие родители покупают смарт-часы первоклассникам, которым пока либо не доверяют дорогостоящие мобильные, либо просто хотят сократить время “общения” ребёнка с полноценным телефоном без контроля со своей стороны. Эти “умные” гаджеты в виде часов, по сути, совмещают некоторые функции современных смартфонов: позволяют родителям отслеживать местонахождение ребёнка, подслушать, что происходит вокруг него с помощью функции обратного звонка, а также при необходимости связаться с ним, как по мобильному телефону.

Именно этот факт фактически поставил смарт-часы в один ряд с другими мобильными гаджетами и, следовательно, на их использование в стенах школы с 1 сентября 2025 года также будет распространяться запрет.

“Так как смарт-часы могут рассматриваться как средство мобильной связи, на них распространяется запрет на использование на весь период пребывания в учреждении образования”, - разъяснили в Комитете по образованию Мингорисполкома в ответ на запрос, поступивший в чат-бот профильного министерства от родителей.

Что будет за использование гаджетов в школе?

Ранее в Белорусской республиканской коллегии адвокатов рассказывали, какое наказание предусмотрено для тех, кто проигнорирует требования Минобразования и нарушит правила пользования мобильным телефоном (а точнее - его неиспользования) в школе. Ответственность за это нарушение прописана в Государственном школьном стандарте, который заработал с 1 сентября 2022 года.

Как пояснили юристы, за однократное нарушение правил с ученика могут потребовать объяснительную записку, в которой ему придётся указать причину нарушения правил. Классный руководитель или учитель-предментик при этом может сделать соответствующую запись в дневнике учащегося. При повторном нарушении телефон у школьника могут отобрать учителя и вызвать в школу родителей. Вернуть изъятый гаджет могут только после беседы с директором или другими представителями школьной администрации.

В документе также указано, что при повторном нарушении на учащегося могут наложить “взыскание” , но его точная форма и характер в госстандарте не прописаны. В тексте уточняется лишь, что его “определяет директор учреждения образования”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство образования Беларуси в своём постановлении №136 от 1 августа 2025 года выделило одну категорию школьников, которым в порядке исключения разрешили пользоваться мобильными. Для всех остальных — как учеников, так и учителей — с 1 сентября в школах вводится запрет на использование устройств мобильной связи.

Минобразования разрешило пользоваться мобильными одной категории белорусских школьников с 1 сентября