Минобразования разрешило задавать белорусским школьникам "домашку" по физкультуре
Министерство образования 14 августа сообщило, что в белорусских школах ученикам с 1 сентября 2025 года теперь могут задавать домашнее задание по физкультуре. Узнали подробности.
Так, о главных нововведениях в Минобразования сообщили после единого республиканского семинара-практикума, посвящённого подготовке к 2025/2026 учебному году.
Так, среди изменений - увеличение количества уроков физической культуры до трёх в неделю.
“Это призвано бороться с гиподинамией, улучшить физическую подготовку и сформировать у учащихся устойчивую привычку к активному образу жизни”, — объяснили в министерстве.
Кроме того, там сообщили, что “теория физкультуры будет изучаться параллельно с практикой. А также “возможны практические домашние задания”. Например, выполнение дома:
- подтягиваний;
- приседаний;
- упражнений на пресс.
Ранее Telegraf.news писал, что глава комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина объяснила, куда в белорусских школах будут прятать смартфоны учащихся, которые решили запретить изымать у учащихся перед занятиями.
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