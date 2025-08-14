Минобразования разрешило задавать белорусским школьникам "домашку" по физкультуре

Опубликовано: 14.08.2025 12:13 , Обновлено: 14.08.2025

Министерство образования 14 августа сообщило, что в белорусских школах ученикам с 1 сентября 2025 года теперь могут задавать домашнее задание по физкультуре. Узнали подробности.

Так, о главных нововведениях в Минобразования сообщили после единого республиканского семинара-практикума, посвящённого подготовке к 2025/2026 учебному году.

Так, среди изменений - увеличение количества уроков физической культуры до трёх в неделю.

“Это призвано бороться с гиподинамией, улучшить физическую подготовку и сформировать у учащихся устойчивую привычку к активному образу жизни”, — объяснили в министерстве.

Кроме того, там сообщили, что “теория физкультуры будет изучаться параллельно с практикой. А также “возможны практические домашние задания”. Например, выполнение дома:

подтягиваний;

приседаний;

упражнений на пресс.

Ранее Telegraf.news писал, что глава комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина объяснила, куда в белорусских школах будут прятать смартфоны учащихся, которые решили запретить изымать у учащихся перед занятиями.

В Мингорисполкоме рассказали, где белорусские школы будут хранить «запрещенные» смартфоны учеников