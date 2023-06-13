Оскорбили в интернете? В Нотариате Беларуси объяснили, как доказать

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Опубликовано: 13.06.2023 13:15 , Обновлено: 13.06.2023

Нередки случаи, когда в интернете можно столкнуться с оскорблениями. Как белорусам доказать, что действительно оскорбили? Куда обращаться? На этот вопрос ответил нотариус.

Куда жаловаться?

Для сохранения доказательств, что вас оскорбили, нужно обратиться к нотариусу. Специалист оформит протокол осмотра и зафиксирует переписку, рассказали специалисты Нотариата Беларуси.

Обратиться должен человек, который в дальнейшем будет защищать свои права в суде, у которого есть основания полагать, что представление доказательств в будущем станет невозможным или затруднительным.

Какие собрать документы?

От физического лица нужен документ, удостоверяющий его личность, а от юридического – документы, подтверждающие правоспособность, полномочия на совершение нотариального действия от имени юрлица.

Следует подать письменное заявление, которое должно содержать:

доказательство (которое нужно обеспечить);

факты, для подтверждения которых необходимо доказательство;

причины полагать, что представление доказательства станет впоследствии невозможным или затруднительным;

сведения об отсутствии в суде дела, для рассмотрения которого будет обеспечиваться доказательство;

в заявлении могут быть указаны лица, которые вправе присутствовать при осмотре нотариусом доказательства.

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Какое наказание грозит за оскорбления в интернете?

За оскорбление в Сети могут привлечь по статье 10.2 Кодекса об административных правонарушениях. Под оскорблением подразумевается «умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме».

Если в реальной жизни за оскорбление грозит штраф — до 1110 рублей (30 базовых величин), то за оскорбление в интернете предусмотрено и более серьезное наказание. Максимальный размер штрафа составит 7400 рублей (200 базовых), а в определенных случаях нарушителю могут грозить общественные работы или административный арест.

Если же за оскорбление привлекут юридическое лицо, то размер штрафа может колебаться от 1110 до 7400 рублей (от 30 до 200 базовых величин).

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