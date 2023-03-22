Какое наказание грозит белорусам за оскорбления в интернете? Рассказали в милиции

Опубликовано: 22.03.2023 11:13 , Обновлено: 22.03.2023

За оскорбительные высказывания в интернете, в том числе, написанные в личных сообщениях в соцсетях, белорусов могут привлечь к ответственности. В каких случаях человек, оскорбивший другого, может отделаться штрафом, а когда ему грозит более суровое наказание, рассказали в милиции.

Как пояснил старший участковый инспектор милиции Октябрьского РОВД Могилева Максим Макаревич, за оскорбление в интернете могут привлечь по статье 10.2 Кодекса об административных правонарушениях.

По словам милиционера, чтобы привлечь к ответственности за оскорбление в интернете, необходимо сделать скриншот, который подтвердит факт получения оскорбительного сообщения в ваш адрес. Этот скриншот нужно предоставить в милицию и написать заявление на обидчика.

Что грозит белорусам за оскорбление в интернете?

В КоАП Беларуси под оскорблением подразумевается “умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме”.

Если в реальной жизни за оскорбление белорусам грозит лишь штраф - до 30 базовых величин, то есть 1 110 рублей, то за оскорбление в интернете предусматривается и более серьезное наказание. Максимальный размер штрафа повышается в этом случае до 200 базовых величин (7 400 рублей), но в определенных случаях нарушителю могут грозить общественные работы или административный арест.

Если за оскорбление привлекают юридическое лицо, то размер штрафа может колебаться от 30 до 200 базовых величин (1110 - 7400 рублей).

Отметим, что аналогичное наказание предусматривается белорусским законодательством и за оскорбления при публичном выступлении - в печатных изданиях, в средствах массовой информации и тому подобное.