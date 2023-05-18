Должны ли белорусы оплачивать штрафы за умершего родственника? Объяснили нотариусы

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Опубликовано: 18.05.2023 10:19 , Обновлено: 18.05.2023

Согласно белорусскому законодательству, в случае смерти человека его родным по наследству переходят не только его имущество, но и долги. Нередки случаи, когда из-за больших долгов умершего его близким проще и дешевле отказаться от наследства, чем рассчитываться с кредиторами. Касается ли это штрафов?

Как пояснила нотариус Дайлидёнок Марина из Витебского нотариального округа, наследники не подвергаются наказанию за правонарушения наследодателя. Следовательно, даже если у умершего родственника штрафов накопилось на большую сумму, его родственники, вступая в права наследства, по закону имеют право их не оплачивать.

Нотариус подчеркнула, что, согласно белорусскому законодательству, “штраф – это установленное законом наказание за правонарушение”, то есть ответственность за него должен нести человек, его совершивший, а не его родственники.

Отметим, что касается эта норма права не только штрафов Госавтоинспекции, но и других штрафов, выписанных за административное или уголовное правонарушение.

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