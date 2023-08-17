«Ощутил себя днищем» - Белоруски назвали зарплату, которую должны зарабатывать мужчины. Что те ответили?

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Опубликовано: 17.08.2023 12:41 , Обновлено: 17.08.2023

Блогер TikTok задала белорускам вопрос: "Сколько в идеале должен зарабатывать ваш мужчина?". Девушки ответили. Вскоре под видео появились комментарии от мужчин.

Ответы у девушек были разные: кто-то ждет от своего мужчины зарплаты в три тысячи долларов в эквиваленте, а кто-то готов довольствоваться $500 и “чтобы телевизор из дома не выносил”.

Большинство опрошенных сошлись во мнении, что зарплата у мужчины должна быть от $1000 в эквиваленте. Резюмировала опрос последняя респондентка: “Альфонс мне не надо”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@datinglab?refer=embed” title=“@datinglab” target=“_blank” rel=“noopener”] @datinglab [/link] Сколько «должен» зарабатывать мужчина? ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“знакомство” target=“_blank” rel=“noopener”] #знакомство [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“свидания” target=“_blank” rel=“noopener”] #свидания [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“отношения” target=“_blank” rel=“noopener”] #отношения [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/datinglab?refer=embed” title=“datinglab” target=“_blank” rel=“noopener”] #datinglab [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7262621424450374433?refer=embed” title=”♬ original sound - Dating Lab” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Dating Lab [/link]

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А вот ответы мужчин были более разнообразными:

“Я согласен с девушками, но моё начальство не согласна с ними”, - грустит один.

“Ощутил себя днищем с 1200”, - посетовал другой.

“Это они про Америку?” - удивляется суммам еще один пользователь.

“После ответа, нужно спрашивать, а сколько вы зарабатываете?!” - возмутился комментатор.

“Она хотела жить на Манхеттене, но следующая остановка “Тракторный завод"", - съязвил еще кто-то.

“Ни одна не сказала главное чтобы любил…”, - возмутился очередной мужчина.

Были ответы и от женщин, например: “А почему мужчина должен что-то ? Я считаю, что мужчина должен зарабатывать столько, чтобы было комфортно ему. Никто никого не должен содержать”.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минтруда рассказали, могут ли белорусам выдавать зарплату не деньгами:

В Минтруда рассказали, могут ли белорусам выдавать зарплату не деньгами