Оранжевый уровень опасности по западу Беларуси объявили на 28 октября

📷 Фото

Опубликовано: 28.10.2022 08:07 , Обновлено: 28.10.2022

Специалисты «Белгидромета» и МЧС предупредили белорусов об опасном явлении. Утром 28 октября запад страны накроет туман.

Более осторожными следует быть жителям Гродненской и Брестской областей.

В МЧС традиционно предупредили, что в таких условиях возможны:

снижение видимости;

затруднение движения транспорта;

увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий;

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

перебои и/или отключение энергоснабжения;

падение деревьев;

обрушение слабо укрепленных конструкций;

кровель зданий;

сооружений.

В целом по Беларуси 28 октября будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северу, небольшие дожди.

Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха составит +10 +16°С.

Ранее Телеграф писал, что Белорусская железная дорога назначила более 40 дополнительных поездов, как республиканских, так и международных, с 28 октября по 8 ноября. В эти дни БелЖД спрогнозировала большой спрос.

БелЖД пообещала более 40 дополнительных поездов на большие выходные в ноябре