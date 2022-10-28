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Оранжевый уровень опасности по западу Беларуси объявили на 28 октября

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Специалисты «Белгидромета» и МЧС предупредили белорусов об опасном явлении. Утром 28 октября запад страны накроет туман.

Более осторожными следует быть жителям Гродненской и Брестской областей.

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В МЧС традиционно предупредили, что в таких условиях возможны:

  • снижение видимости;
  • затруднение движения транспорта;
  • увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий;
  • повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
  • перебои и/или отключение энергоснабжения;
  • падение деревьев;
  • обрушение слабо укрепленных конструкций;
  • кровель зданий;
  • сооружений.

В целом по Беларуси 28 октября будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северу, небольшие дожди.

Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха составит +10 +16°С.

Ранее Телеграф писал, что Белорусская железная дорога назначила более 40 дополнительных поездов, как республиканских, так и международных, с 28 октября по 8 ноября. В эти дни БелЖД спрогнозировала большой спрос.

БелЖД пообещала более 40 дополнительных поездов на большие выходные в ноябре

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