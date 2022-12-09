Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 10 декабря

Опубликовано: 09.12.2022 12:34 , Обновлено: 09.12.2022

Белгидромет предупредил белорусов о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении в субботу 10 декабря и объявил оранжевый уровень опасности.

«Утром и днем 10 декабря (суббота) во многих районах по юго-востоку страны ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, по Гомельской области с дождем)», — сообщили там.

В свою очередь МЧС показало карту с прогнозируемыми последствиями и советами:

Кстати, ранее Телеграф писал, что, возможно, в воскресенье белорусов ждет мощнейший циклон.

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