Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 10 декабря
Белгидромет предупредил белорусов о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении в субботу 10 декабря и объявил оранжевый уровень опасности.
«Утром и днем 10 декабря (суббота) во многих районах по юго-востоку страны ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, по Гомельской области с дождем)», — сообщили там.
В свою очередь МЧС показало карту с прогнозируемыми последствиями и советами:
Кстати, ранее Телеграф писал, что, возможно, в воскресенье белорусов ждет мощнейший циклон.
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