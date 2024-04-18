Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 19 апреля. Какому региону пообещали сильный снегопад?

Опубликовано: 18.04.2024 15:56 , Обновлено: 18.04.2024

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 19 апреля. Все дело в "неблагоприятных метеорологических явлениях". Это среди прочего снег и порывы ветра до 72 км/ч. Подробно об этом Белгидромет сообщил на своем сайте.

Как рассказали синоптики, ночью и утром 19 апреля по северо-восточной части страны ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем по восточной половине Беларуси - усиление северного и северо-западного ветра порывами 15 - 20 м/с (54 — 72 км/ч).

Ночью по северу страны, по прогнозу Белгидромета, столбик термометра опустится до -2°С .

Специалисты Telegram-канала Nadvorie сообщили, что 19 апреля утром в Минске, Могилевской и Витебской областях возможен мокрый снег. В восточной части страны ожидается усиление осадков, “местами до весьма интенсивных”.

А в Витебске, как отметили в Telegram-канале Nadvorie, “дождь окончательно сменится снегом в районе 3 - 4 часов ночи, а к 5 утра начнется сильный снегопад при температуре около 0°”.

Кроме того, по информации источника, в Витебске “возможна и метель”, а на дорогах - гололедица и снежный накат (слой снега, уплотненного колесами проходящего автотранспорта). При этом высота снежного покрова, по прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, будет достигать 5 - 10 см. “Самый сильный снегопад” будет с 5 до 11 утра, а закончится он около 16 - 17 часов.

А 20 апреля , как рассказал Белгидромет, погоду днем будут формировать фронтальные разделы, которые идут с территории Польши. Ночью ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом, днем на большей части Беларуси — просто дожди. По прогнозу синоптиков, на отдельных участках дорог в утренние и ночные часы будет гололедица.

На субботу синоптики также спрогнозировали порывистый ветер в дневное время. Температура воздуха ночью составит от -3 до +4°С, а вот днем воздух прогреется от +8°С по северо-западу страны до +16°С по юго-востоку.

Ранее Telegraf.news писал, что ученые забили тревогу из-за изменения теплового баланса Земли. В последние годы он стал «сильно положительным».

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