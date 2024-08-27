"Опять эти африканцы нас мочат" — Белорусы поделились видео ливня, который обрушился на Минск

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Опубликовано: 27.08.2024 19:19 , Обновлено: 27.08.2024

Во вторник вечером на столицу вновь обрушилась непогода. Жители Минска начали делиться фото и видео в соцсетях, а в "Минсктрансе" предупредили о том, что общественный транспорт "встал". Правда, продлилось это недолго: спустя полчаса появилось сообщение, что работу автобусов и троллейбусов возобновили.

“Ой-ой-ой, это Минск. Никого и ничего не видно. Город тонет, все тонут, Минск тонет. Опять, опять климатическое оружие. Опять эти африканцы нас мочат”, — отметил на одном из роликов с непогодой в TikTok житель столицы.

Ранее Telegraf.news писал, что тёплая воздушная масса, которая продлила белорусам жаркое лето, судя по прогнозам синоптиков, задержится в стране ещё на некоторое время. Из-за аномальной для конца августа жары Белгидромет продлил объявленный накануне оранжевый уровень опасности ещё и на среду. Таким образом, оранжевый уровень жары держится в Беларуси уже пятые сутки подряд. Узнали, как надолго, по мнению специалистов, в стране сохранится такая “положительная температурная аномалия”.

«Прогнозируется развитие засухи» — Синоптики назвали дату, до которой в Беларуси сохранится «положительная температурная аномалия»