Октябрь стал одним из самых теплых в Беларуси за 77 лет. Ноябрь не уступит?

Опубликовано: 07.11.2022 07:00 , Обновлено: 06.11.2022

Октябрь 2022 года стал одним их самых теплых в Беларуси с 1945 года. А именно — четвертым. Об этом сообщили в Белгидромете. Кажется, ноябрь пока тоже не стремиться стать холодным. О погоде с 7 по 13 ноября рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Теплый октябрь

Как рассказали специалисты Белгидромета, средняя температура в Беларуси в октябре составила +8,9°С, а это выше климатической нормы на 2,1°С.

Теплее всего было днем 18 октября на станции Василевичи — там зафиксировали +22,6°С. А холоднее — ночь ю 23 октября на станции Езерище: -3,7°С.

Погода в Беларуси с 7 по 13 ноября

По словам известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова, «ноябрь принял теплую эстафету октября». Он отметил, что температурный фон пока останется «немного выше нормы».

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На погоду в начале недели повлияют атмосферные фронты из Европы. В понедельник днем 7 ноября синоптики ожидают от +5 до +11°C, во вторник — +8 до +11°C. При всем при этом некоторые регионы Беларуси накроют туманы и дожди. Видимость — до 500 м.

В среду 9 ноября погода кардинально не изменится. Температура ночью составит +3-7 °C, днем – от +9°C до +12°C.

В середине недели придут активные атмосферные фронты с Балтийского моря. Они принесут дожди. Туманы все еще будут, но слабые. Что касается температуры, то в четверг днем 10 ноября она составит +9 до +12°C. В пятницу 11 ноября — +8 до +11°C.

А в выходные 12-13 ноября, предварительно, примчится атлантический циклон. Синоптики снова прогнозируют дожди, а также порывистый ветер. В субботу днем воздух прогреется до +10-12°C. А вот в воскресенье — всего до +9°C.

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