В Барановичах построили двухэтажные дома для бездомных котов. Вот как они выглядят

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Опубликовано: 03.11.2022 13:22 , Обновлено: 03.11.2022

В Барановичах установили специальные домики, где могут погреться бездомные кошки и коты. Пока что их всего два, но зато каждый имеет два этажа.

Домики появились благодаря волонтерам и местной зоозащитной организации «Мурзики». Теперь на улице Притыцкого, 132 у котиков есть свое жилище. Его даже оградили заборчиком :)

Один дом должен спрятать животных от дождя. Другой, утепленный, согреет от холода.

Местная газета «Наш край» опубликовала фотографии. На них видно, что, как минимум один гость оценил заботу.

Кстати, летом 2021 года два домика для бездомных котов поставили неравнодушные жители в Минске, во дворе на ул. К. Маркса, 39. В них есть столовая, куда местные приносят корм, воду и молоко, и даже спальня с мягкой лежанкой.

Некоторые коты приходят только полакомится, но есть и те, кто остается побалдеть.

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