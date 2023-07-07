Госстандарт запретил продавать в Беларуси несколько российских напитков. Что за они?

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Опубликовано: 07.07.2023 12:48 , Обновлено: 07.07.2023

Эксперты Госстандарта обнаружили в некоторых российских напитках недопустимые добавки (в том числе подсластитель цикламат натрия и краситель кармин). Реализовывать эту продукцию в Беларуси теперь запрещено.

Так, из продажи изымут напиток «Кола от Мартина классическая». Этот напиток не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. «В состав продукта входит недопустимый подсластитель цикламат натрия в количестве 99,5 мг/кг», – пояснили в Госстандарте.

Запретили продавать и несколько видов российской медовухи «Fix you» (Маслянинский пивоваренный завод). В этих напитках тоже есть опасные ингредиенты, в том числе бензойная кислота.

Кроме того, ведомство внесло в список опасной продукции еще несколько наименований. Среди них один из видов кетчупа от российского бренда «Печагин» – «Острый» второй категории в пластиковых бутылках (в нем есть недопустимый для такого продукта краситель – кармин), отметил”Спутник”.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Беларуси в магазинах обнаружили опасный российский сидр:

В Беларуси в магазинах обнаружили опасный российский сидр. Смотрите фото, чтобы не отравиться