“Огромные хлопья!” – Минчане поделились видео “первого настоящего снега”, а синоптики рассказали, где его ждать 17-19 ноября

🎥 Видео

Опубликовано: 16.11.2023 12:59 , Обновлено: 16.11.2023

Утро четверга, 16 ноября, для большинства столичных автомобилистов началось с очистки лобового стекла от слоя налипшего мокрого снега, а соцсети вскоре наводнили ролики с очередным "первым снегом" в Минске. Авторы видео настаивают, что на этот раз это "настоящий первый снег", а синоптики рассказали, каким белорусским регионам приготовиться к почти зимней погоде в предстоящие три дня, с 17 по 19 ноября.

Так, видео снегопада в Минске в районе улицы Притыцкого в ночь на 16 ноября выложила в TikTok пользовательница под ником lera1eklera.

“С первым снегом вас! Посмотрите, какая красота! Какая милота сыплется сверху - какие большие, я бы сказала огромные хлопья”, - прокомментировала девушка за кадром.

На кадрах видно, что снегом, действительно, присыпало припаркованные автомобили (хотя с оценкой размеров хлопьев кто-то может и поспорить). Похожая картина и на видео от другого пользователя соцсети из Минска, который настаивает на том, что это “первый настоящий снег в Минске”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@mister_slivster?refer=embed” title=“@mister_slivster” target=“_blank” rel=“noopener”] @mister_slivster [/link] Пора бы уже? Или ещё рано? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?refer=embed” title=“минсксейчас” target=“_blank” rel=“noopener”] #минсксейчас [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/minsk?refer=embed” title=“minsk” target=“_blank” rel=“noopener”] #minsk [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/minskcity?refer=embed” title=“minskcity” target=“_blank” rel=“noopener”] #minskcity [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“снег” target=“_blank” rel=“noopener”] #снег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“первыйснег” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B32023?refer=embed” title=“первыйснег2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/snow?refer=embed” title=“snow” target=“_blank” rel=“noopener”] #snow [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Let-It-Snow-Let-It-Snow-Let-It-Snow-6814383966238279682?refer=embed” title=”♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin [/link]

[link href=“https://www.tiktok.com/@molodoy_neprikasa?refer=embed” title=“@molodoy_neprikasa” target=“_blank” rel=“noopener”] @molodoy_neprikasa [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Снег-кружится-6928127054730758145?refer=embed” title=”♬ Снег кружится - ВИА Пламя” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Снег кружится - ВИА Пламя [/link]

Впрочем, судя по видеороликам в TikTok, с очередной порцией “первого снега” повезло минувшей ночью не только минчанам, но и жителям других городов. Морозными кадрами поделились пользователи из Минской области, Гомеля, Мозыря.

[link href=“https://www.tiktok.com/@marinka19922?refer=embed” title=“@marinka19922” target=“_blank” rel=“noopener”] @marinka19922 [/link]снег , ❄️[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-6882727822004161282?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ?ser_ermolin?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ?ser_ermolin? [/link]

Какую погоду пообещали синоптики белорусам с 17 по 19 ноября?

А судя по прогнозам Белгидромета, аналогичную картину из окна в ближайшие дни придётся наблюдать и во многих других регионах страны. Так, на утро пятницы, 17 ноября , Белгидромет объявил жёлтый уровень опасности из-за гололедицы, которая ожидается на многих дорогах страны, и предупредил о небольшом снеге и мокром снеге с дождём. Лишь по юго-востоку страны ночная температура воздуха удержится на уровне +1°С, в остальных регионах - упадёт ниже нуля - от -1°С до -7°С. Днём по стране температура будет колебаться в диапазоне от -3°С до +3°С.

В предстоящие выходные, судя по прогнозу синоптиков, белорусов ждёт дальнейшее похолодание. Днём в субботу, 18 ноября , будет от -4°С до +3°С, в воскресенье, 19 ноября , от -5°С до +2°С, а в ночные часы температура может опускаться до до -9°С по северо-востоку в субботу и до -12°С по востоку в воскресенье.

Сильных осадков синоптики не прогнозируют: припорошить мокрым снегом в эти дни может лишь на юго-западе страны.

Ранее Телеграф сообщил, что в связи с появлением в ночные и утренние на отдельных участках дорог страны гололедицы некоторым белорусам может посчастливиться поучаствовать в «Дне жестянщика».

Белорусов предупредили о приближении «Дней жестянщика». Где и когда?