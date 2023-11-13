Белорусов предупредили о приближении "Дней жестянщика". Где и когда?

Опубликовано: 13.11.2023 11:53 , Обновлено: 13.11.2023

В Белгидромете сообщили, что ожидают 14 ноября, во вторник, появления в ночные и утренние на отдельных участках дорог Республики гололедицы. А значит некоторым белорусам может посчастливиться поучаствовать в "Дне жестянщика".

Особенно это касается тех, кто ждёт установленного законом 1 декабря для переобувки автомобилей в зимнюю резину.

[info_b]“День жестянщика” - это время, когда появляется много работы для мастеров по кузовным работам. Как правило, такими называют дни, когда на дорогах появляется первая гололедица. Из-за этого количество ДТП растет. [/info_b]

Тем временем, синоптики предупредили, что 14 ноября ночью почти по всей Беларуси температура может опускаться до -2.. +3°С, а днём не превысит +2.. +8°С, разве что по юго-западу Республики до +10°С.

15 ноября ситуация не улучшится. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3°С по северо-востоку до +7 °С по юго-западу страны, максимальная днем - 0.. +7°С, в южных районах до +9°С.

А 16 ноября Белгидромет обрадовал приходом почти на всей территории страны неустойчивых воздушных масс, поступающих с Финского залива.

“Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер ночью неустойчивый, днем северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по северо-востоку до +4 °С по юго-западу, максимальная днем -2.. +5°С.” - предупредили в Белгидромете.

О чем попросили водителей в ГАИ?

В ГАИ Беларуси также предупредили о сложных условиях на дорогах и дали ряд рекомендаций - “быть максимально внимательными и сосредоточенными”.

“С учетом ухудшающейся видимостью и интенсивных осадков водителям рекомендуется проявлять максимум осторожности. Совершайте плавный разгон, аккуратно тормозите, увеличивайте дистанцию и боковой интервал. Избегайте резких маневров, обгонов и необдуманных перестроений. Ни в коем случае не играйте на дороге в “шашки”, это способствует потере контроля над управлением и заносам”, - предупредили в ГАИ.

В ведомстве так же напомнили, что, “несмотря на то, что еще ноябрь”, пора уже приступать к замене резины, “ведь плохие погодные условия могут привести к затруднительной ситуации на дороге”.

Ранее Телеграф сообщил, что столичная Госавтоинспекция предупредила водителей о новых рейдах, которые проводят в эти выходные, и профилактических мероприятиях, которые запланированы на всю грядущую неделю, с 13 по 19 ноября. Инспекторы пообещали вести негласный и смешанный контроль из водителями и пешеходами, причем не только днём, но и ночью.

ГАИ Минска объявила недельный негласный контроль и вышла в ночные рейды. Кого ловят с 13 по 19 ноября?