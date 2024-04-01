Ограничения на посещение лесов ввели во всех районах Беларуси

Опубликовано: 01.04.2024 16:49 , Обновлено: 01.04.2024

В Беларуси 1 апреля ввели ограничения на посещение лесов во всех районах страны. Это следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.

Сведения на карте отображаются в режиме реального времени и могут меняться на протяжении дня. По состоянию на 16:40 1 апреля вся карта “желтая”.

Скриншот: mlh.by

Какой штраф грозит за нарушение ограничений?

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами. Это делают исходя из погодных условий. Когда жарко, сухо, нет дождей, пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах,

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда,

организовывать и проводить массовые мероприятия.

При этом, как объясняли ранее специалисты, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, чтобы собрать грибы или ягоды. Если вы не уверены, можно ли вам в лес, лучше уточнить эту информацию в вашем лесхозе.

Напомним, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках белорусам грозит штраф до 12 базовых величин ( 480 белорусских рублей). Если же произошло уничтожение или повреждение леса либо торфяника, штраф увеличивается до 30 базовых ( 1200 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Беларусь стала первой страной в Европе, которая покрыла свою территорию сетью видеокамер. Как объяснили в Минлесхозе, сделали это для того, чтобы максимально точно и быстро предупреждать возгорания в лесных массивах.

В Минлесхозе объявили о полном покрытии белорусских лесов видеонаблюдением. Зачем?