Одна надпись может "отправить в морг". В МВД предупредили об опасном для белорусов бизнесе

Опубликовано: 30.07.2024 09:37 , Обновлено: 30.07.2024

Столичная милиция предостерегла белорусов от участия в незаконном бизнесе, который может отправить самих "бизнесменов" отправить за решётку, а их клиентов - на больничную койку или прямиком в морг.

Речь идёт о так называемых “трафаретчиках” – людях, которых нередко привлекают нелегальные интернет-магазины, торгующие наркотическими веществами. Этим людям платят за несложную работу - наносить с помощью баллончика с краской на заборы, стены зданий, тротуары рекламные объявления с контактами нелегальных торговых площадок или предложений “лёгкой подработки”.

“Если в интернете вам предложили работу трафаретчиком – не соглашайтесь! Противоправная “творческая” профессия влечет административную (статья 11.3 КоАП) или даже уголовную (статья 341 УК) ответственность!” - предупредили в Telegram-канале “Милиция Минска”.

[info_b]Согласно действующему Кодексу об административной ответственности, такие действия могут расцениваться как “умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества”, за что грозит штраф до 30 базовых величин (то есть до 1200 рублей).

Одновременно с этим действия “трафаретчиков” могут расцениваться как “осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах”, за что в Уголовном кодексе предусмотрено уже более суровое наказание - от общественных работ до ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет .[/info_b]

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“Одна надпись, нанесенная с помощью трафарета, может отправить вас за решетку, а покупателей наркомагазина – в больницу или в морг. Задумайтесь о последствиях, пока есть такая возможность!” - призвали столичные милиционеры, напомнив, что за участие в сбыте наркотиков грозит уже далеко не три года тюрьмы, а до 25 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на днях поручил Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД найти тех, кто “искусственно нагнетает обстановку и осуществляет информационные вбросы”, которые не соответствуют действительности.

Кубраков приказал ГУБОПиК найти в Беларуси тех, кто «искусственно нагнетает обстановку». Что случилось?