До 6 лет тюрьмы. В МВД попросили белорусов "подвергать сомнению" просьбы знакомых или друзей

Опубликовано: 26.07.2024 11:36 , Обновлено: 26.07.2024

Сотрудники УВД Гомельского облисполкома попросили жителей Республики "с подозрением" относиться к определённого рода просьбам от друзей или знакомых. Дело в том, что за безобидными на первый взгляд вещами могут скрываться уголовно наказуемые действия. За них не только выпишут штраф, но и могут посадить на 6 лет.

Речь идёт о передаче личных реквизитов банковских карт за вознаграждение другим лицам. Оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции ОВД администрации Центрального района Гомеля Алексей Баранов подчеркнул, что в настоящее время “фиксируется рост” подобных преступлений. В основном этим промышляет молодёжь.

”…Лицами, которые по просьбе своих знакомых или в поисках работы оформляют на своё имя банковские платёжные карты и передают их третьим лицам за вознаграждение, являются молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет, которые ищут быстрый и лёгкий заработок в Интернете и за его пределами”, — отметил сотрудник МВД.

[info_b]Согласно ст. 222 УК РБ, за незаконный оборот средств платежа грозит до 6 лет лишения свободы. Если правонарушение совершено повторно, организованной группой или в особо крупном размере, срок увеличивается до 10 лет .[/info_b]

В связи с этим в милиции рекомендовали “проявить бдительность” на случай, если ваш друг или знакомый обратится с подобного рода просьбой. В ведомстве подчеркнули, что первым делом нужно уточнить, для каких целей собеседнику нужна эта карта, а также заплатят ли за её передачу. По информации МВД, как правило, мошенники говорят, что “мою заблокировали” или карта нужна «для осуществления операций по обмену криптовалюты».

“Уважаемые граждане, всегда с подозрением относитесь к подобного рода просьбам от своих знакомых или друзей, подвергайте сомнению сказанные ими слова об оформлении на своё имя банковских платёжных карт и их последующей передачи”, — предупредили в милиции.

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