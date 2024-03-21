Одна фура за 8 часов. В ГПК Беларуси заявили, что Литва "практически остановила" пропуск в Мядининкае

Опубликовано: 21.03.2024 18:42 , Обновлено: 21.03.2024

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси рассказал о ситуации на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Каменный Лог" (с литовской стороны - "Мядининкай"). Больше 1000 фур стоят в очереди на выезд из РБ. Подробности ГПК привел в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, литовские пограничники в пункте пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог”) с 08:30 до 16:12 21 марта пропустили на свою территорию всего одно грузовое транспортное средство.

В то же время на другом участке, через “Шальчининкай” (с белорусской стороны - “Бенякони”), движение грузовиков не останавливали, отметили в Госпогранкомитете.

В ведомстве добавили, что не владеют сведениями о причинах остановки запуска фур на литовскую территорию пограничниками Мядининкая.

По состоянию на 18:00 на выезд из Беларуси в “Каменном Логе” стояло 1180 фур.

Ранее Телеграф публиковал видео с пунктов пропуска «Привалка» («Райгардас») и «Котловка» («Лаворишкес») за несколько часов до их закрытия в конце февраля.

Белорусские пограничники показали видео с пунктов пропуска за несколько часов до закрытия. Что там происходит?

О закрытии этих пунктов пропуска литовская сторона сообщила еще в начале февраля. Тогда же стало известно о введении ограничений на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов через “Мядининкай” (“Каменный Лог”) и “Шальчининкай” (“Бенякони”).

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