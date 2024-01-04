Очереди на белорусской границе за сутки выросли в разы – ГПК. Где больше всего авто?

Опубликовано: 04.01.2024 16:14 , Обновлено: 04.01.2024

Пограничный комитет Беларуси сообщил о существенном увеличении транспорта на границе за прошедшие сутки. Количество только легковых авто выросло в 2,4 раза.

Легковые

За 24 часа количество легковушек, которые ожидают въезда на сопредельную территорию, увеличилось с 225 до 545 единиц, сообщили в Госпогранкомитете.

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его сотрудники приняли на свою территорию 42% транспорта от общего количества.

На литовском направлении меньше всего легковушек пограничники оформили в пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») – 54% авто. В латвийском «Патерниеки» («Григоровщина») оформили 56%.

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Грузовые

По данным ГПК, самым загруженным маршрутом в ЕС для фур остается литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони), перед которым находятся около 500 большегрузов. Меньше всего грузовых авто оформили в Мядининкае (Каменный Лог) – 15%.

В польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) пропустили 49%. Въезда на сопредельную территорию ожидают около 145 фур.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) количество фур за сутки увеличилось с 30 до 110 единиц, сообщили в ГПК. Латвийская сторона приняла на свою территорию 40% прибывшего авто.

Ранее Телеграф писал, что Государственный пограничный комитет Беларуси 28 декабря назвал свои причины появления гигантских очередей из легковых машин на польской стороне границы с Беларусью в рождественские праздники. Там назвали их “истинными”.

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