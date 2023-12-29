В ГПК Беларуси назвали "истинные причины" коллапса на польской границе

💼 Официально

Опубликовано: 29.12.2023 08:04 , Обновлено: 29.12.2023

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) 28 декабря назвал свои причины появления гигантских очередей из легковых машин на польской стороне границы с Беларусью в рождественские праздники. Там назвали их "истинными".

При этом в ГПК [link href=“https://t.me/gpkgovby/4282” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что “отдельные ресурсы” обвинили в появлении очередей белорусскую сторону. В то время, как “в некоторых СМИ громко звучали голословные заявления о том, что польские власти хотят помочь людям на границе и делают всё возможное”

В Погранкомитете сообщили, что читают главными причинами два решения польских властей:

Польша закрыла на границе с Беларусью 4 пункта пропуска, оставив лишь один погранпереход для легкового транспорта - Тересполь (Брест);

Большинство лиц, пересекавших границу в указанный период, выбирали «красный» коридор. Это повлияло на длительность их оформления.

В ГПК заявили, что на время коллапса увеличила количество смен на КПП, что позволило пропустить в 2 раза больше автомобилей, чем в предыдущие дни. Польшу же пограничники обвинили в том, что та так и не открыла другие пункты пропуска для проезда белорусов обратно на Родину.

Ранее Телеграф сообщил, что в пункте пропуска Тересполь (Брест) на выезде из Польши в Беларусь еще в понедельник 25 декабря держалась многокилометровая очередь. Люблинский воевода Кшиштоф Коморский пообещал обеспечить застрявших горячим питанием, одеялами и средствами гигиены.

Польша пообещала кормить белорусов, застрявших под Тересполем в многокилометровой очереди