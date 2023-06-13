«Очередь почти 6,5 километров» - В ГПК рассказали о ситуации на белорусской границе

Опубликовано: 13.06.2023 11:39 , Обновлено: 13.06.2023

В Государственных пограничных комитетах Беларуси и Литвы 13 июня рассказали о ситуации в пунктах пропуска, где скопилось много машин.

По даннымбелорусского ведомства, утром 13 июня очереди из фур из Беларуси на въезд в Литву и Польшу увеличились.

Очередь из фур

На литовской границе

Погранкомитет Беларуси сообщил, что наиболее загруженный маршрут в ЕС - через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). В ведомстве рассказали, что за сутки сопредельная сторона оформила 17% фур от нормы. Наблюдались задержки в оформлении и в пункте пропуска Шальчининкай (Бенякони).

По информации портала lrt.lt, на литовской стороне вечером 12 июня въезда в Беларусь ожидало около 1 700 фур.

На литовской таможне пояснили, что часть перевозчиков не соответствовала требованиям проверки из-за возможного обхода санкций, из-за чего сотни машин разворачивали. При этом ожидание может составлять от 23 до 63 часов, написал “Спутник”.

[info_b]С 5 июня 2023 года на границе ввели более строгие проверки для предотвращения возможного обхода санкций и ввоза товаров в РФ — перевозчики должны предоставить подтверждающие это документы. Не у всех они есть.[/info_b]

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«Пункты не приспособлены, проверки продлены, поток большой. Грузовики не могут поместиться в зонах ожидания в любой точке, они выстраиваются в очередь на дороге, очередь, которая тянется почти шесть с половиной километров”, - заявил Гедрюс Мишутис, пресс-секретарь погранслужбы Гедрюс Мишутис.

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На польской границе

За сутки через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в страны ЕС проследовало 64% фур от нормы.

А что насчет легковых автомобилей?

На литовской границе

На белорусско-литовской границе самая длинная очередь была в Беняконях — более 80 машин. В Привалке вечером 12 июня стояло 60 легковушек, в Лоше и Котловке — по 50, в Каменном Логе — 40, в Видзах — 10. На латвийском направлении очередей не было, об этом свидетельствовалиданные мониторинга Госпогранкомитета.

На польской границе

В пункте пропуска «Брест» к вечеру 12 июня собралась длинная очередь из легковых автомобилей и автобусов, В ГПК Беларуси заявили, что за сутки сопредельная сторона оформила только 29% авто.

Выезда из страны ожидало 280 легковых автомобилей и более 20 автобусов.