Очередь легковых авто на выезд в Литву за сутки выросла в 2 раза — ГТК Беларуси
В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси сообщили об «обострении» ситуации с очередями легковых автомобилей на литовском направлении. А скопления транспорта на выезде в Польшу в последние недели в ведомстве уже назвали «нормой».
По информации ГТК, причина роста очередей — «намеренная медленная работа сопредельной стороны». Так, в литовском пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») прошлой ночью оформляли в среднем 3 легковых авто в час, хотя, по их данным, «норма» составляет 25. На этом направлении скопилось уже около 400 машин .
Аналогичную ситуацию ГТК зафиксировал и в «Шальчининкае» («Бенякони»). Там утром в течение двух часов литовские службы, по данным комитета, не пропустили ни одного автомобиля.
Данные ГПК Беларуси
Госпогранкомитет (ГПК) также рассказал об ухудшении обстановки. Согласно его данным, за последние сутки очередь легковых машин на литовском направлении выросла более чем вдвое — с 290 до 630 единиц . Для сравнения: неделей ранее, 14 августа, в «Каменном Логе» находилось 160 машин, а в «Беняконях» — 100.
На польском направлении ситуация остаётся сложной. По состоянию на 12:00 21 августа в «Бресте» выезда в Польшу ожидают 4615 легковых автомобилей и 115 автобусов . Касательно последних, это меньше, чем было несколько дней назад. Тогда в ожидании находились около 160 автобусов.
Очереди
Судя по данным электронной очереди, первый автомобиль в списке на выезд зарегистрировался на момент публикации ровно 8 суток назад — в 12:58 13 августа, а первый автобус — 18 августа. В ГПК заявили, что польская сторона за сутки снизила пропуск легковых авто с 37% до 31% от нормы.
Также не исчезли очереди грузовиков на выезд в страны Балтии. В общей сложности на литовском и латвийском направлениях в ожидании оформления находятся более 800 фур .
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в ГПК посоветовали белорусам ехать в Польшу «альтернативными маршрутами».
Очередь — почти неделя. ГПК посоветовал белорусам ехать в Польшу «альтернативными маршрутами»