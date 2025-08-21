Очередь легковых авто на выезд в Литву за сутки выросла в 2 раза — ГТК Беларуси

Опубликовано: 21.08.2025 13:00 , Обновлено: 21.08.2025

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси сообщили об «обострении» ситуации с очередями легковых автомобилей на литовском направлении. А скопления транспорта на выезде в Польшу в последние недели в ведомстве уже назвали «нормой».

По информации ГТК, причина роста очередей — «намеренная медленная работа сопредельной стороны». Так, в литовском пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») прошлой ночью оформляли в среднем 3 легковых авто в час, хотя, по их данным, «норма» составляет 25. На этом направлении скопилось уже около 400 машин .

Аналогичную ситуацию ГТК зафиксировал и в «Шальчининкае» («Бенякони»). Там утром в течение двух часов литовские службы, по данным комитета, не пропустили ни одного автомобиля.

Данные ГПК Беларуси

Фото: t.me/customs_bel

Госпогранкомитет (ГПК) также рассказал об ухудшении обстановки. Согласно его данным, за последние сутки очередь легковых машин на литовском направлении выросла более чем вдвое — с 290 до 630 единиц . Для сравнения: неделей ранее, 14 августа, в «Каменном Логе» находилось 160 машин, а в «Беняконях» — 100.

На польском направлении ситуация остаётся сложной. По состоянию на 12:00 21 августа в «Бресте» выезда в Польшу ожидают 4615 легковых автомобилей и 115 автобусов . Касательно последних, это меньше, чем было несколько дней назад. Тогда в ожидании находились около 160 автобусов.

Очереди

Судя по данным электронной очереди, первый автомобиль в списке на выезд зарегистрировался на момент публикации ровно 8 суток назад — в 12:58 13 августа, а первый автобус — 18 августа. В ГПК заявили, что польская сторона за сутки снизила пропуск легковых авто с 37% до 31% от нормы.

Также не исчезли очереди грузовиков на выезд в страны Балтии. В общей сложности на литовском и латвийском направлениях в ожидании оформления находятся более 800 фур .

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в ГПК посоветовали белорусам ехать в Польшу «альтернативными маршрутами».

Очередь — почти неделя. ГПК посоветовал белорусам ехать в Польшу «альтернативными маршрутами»