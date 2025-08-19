ГПК Беларуси обвинил польских пограничников в «саботаже». Сколько дней очередь?

Опубликовано: 19.08.2025 12:21 , Обновлено: 19.08.2025

Государственный пограничный комитет Беларуси отчитался о многотысячных очередях из легковых и грузовых автомобилей на границе с ЕС по состоянию на 19 августа. В ведомстве заявили, что сопредельные стороны не выполняют "нормы по пропуску транспорта".

Самая напряжённая ситуация, по данным ГПК на 12:00, осталась на польском направлении. Перед пунктом пропуска «Брест» («Тересполь») в очереди находились 4 620 легковых автомобилей и 157 автобусов . В Госпогранкомитете при этом обвинили польских пограничников в том, что те «продолжают саботировать нормы пропуска».

Согласно данным белорусской электронной очереди, некоторые автомобили ожидают выезда в Польшу уже больше недели.

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Так, по состоянию на 12:00 19 августа, первым в очереди на выезд из Беларуси стоял легковой автомобиль, который зарегистрировался в системе в 02:58 12 августа. Судя по этим данным, машина находится в ожидании уже 7 дней и около 9 часов.

Первый в очереди автобус зарегистрировался 17 августа в 05:58, его время ожидания составляет 2 дня и около 6 часов.

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В «Козловичах» («Кукурыки») также увеличилась очередь грузовиков, хотя всю прошлую неделю там не было ажиотажа. Но литовское направление, по информации ведомства, пока остаётся самым загруженным для грузовиков.

По данным на 12:00 19 августа, очереди в пунктах пропуска распределились следующим образом:

« Брест »: 4620 легковых, 157 автобусов;

»: 4620 легковых, 157 автобусов; « Козловичи »: 180 грузовых;

»: 180 грузовых; « Григоровщина »: 45 легковых, 225 грузовых;

»: 45 легковых, 225 грузовых; « Бенякони »: 100 легковых, 380 грузовых;

»: 100 легковых, 380 грузовых; « Каменный Лог »: 110 легковых, 340 грузовых.

Ранее журналисты Telegraf.news показывали видео с пункта пропуска «Брест», которыми делятся белорусы.

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