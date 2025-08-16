Очередь — почти неделя. ГПК посоветовал белорусам ехать в Польшу «альтернативными маршрутами»
На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» («Тересполь») стало ещё больше транспорта, ожидающего выезда из Беларуси. По состоянию на 14:00 16 августа въезда в Польшу ожидали более 4100 легковых автомобилей и свыше 100 автобусов.
В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что причиной роста очередей стали действия польской стороны. По информации ведомства, за минувшие сутки польские контрольные службы пропустили на свою территорию 320 легковых автомобилей. Ситуация с автобусами похожая. По их данным, границу пересекло 50.
По свежим данным, в очереди перед «Брестом» находятся 4110 легковых автомобилей и 110 автобусов .
По информации РУП «Белтаможсервис», среднее время ожидания для пересечения границы в системе электронной очереди уже превысило 6 суток . В ГПК заявили, что «заложниками ситуации» оказались обычные туристы, среди которых много граждан стран ЕС.
Ведомство рекомендовало водителям учитывать это и выбирать «альтернативные маршруты».
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Что на других КПП?
На границах с Литвой и Латвией также фиксируются очереди из легкового и грузового транспорта. По состоянию на 14:00 ситуация следующая:
Литва :
- «Каменный Лог»: 140 легковых, 370 фур.
- «Бенякони»: 150 легковых, 430 фур.
Латвия :
- «Григоровщина»: 325 фур.
Польша :
- «Козловичи» (для фур): 10 грузовиков.