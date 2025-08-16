Опубликовано: 16.08.2025 13:43 , Обновлено: 16.08.2025

На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» («Тересполь») стало ещё больше транспорта, ожидающего выезда из Беларуси. По состоянию на 14:00 16 августа въезда в Польшу ожидали более 4100 легковых автомобилей и свыше 100 автобусов.

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что причиной роста очередей стали действия польской стороны. По информации ведомства, за минувшие сутки польские контрольные службы пропустили на свою территорию 320 легковых автомобилей. Ситуация с автобусами похожая. По их данным, границу пересекло 50.

По свежим данным, в очереди перед «Брестом» находятся 4110 легковых автомобилей и 110 автобусов .

По информации РУП «Белтаможсервис», среднее время ожидания для пересечения границы в системе электронной очереди уже превысило 6 суток . В ГПК заявили, что «заложниками ситуации» оказались обычные туристы, среди которых много граждан стран ЕС.

Ведомство рекомендовало водителям учитывать это и выбирать «альтернативные маршруты».

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Что на других КПП?

На границах с Литвой и Латвией также фиксируются очереди из легкового и грузового транспорта. По состоянию на 14:00 ситуация следующая:

Литва :

«Каменный Лог»: 140 легковых, 370 фур.

«Бенякони»: 150 легковых, 430 фур.

Латвия :

«Григоровщина»: 325 фур.

Польша :