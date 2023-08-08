Очередь авто на границе Беларуси и Польши за сутки выросла в 25 раз. В ГПК объяснили, в чём причина

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Опубликовано: 08.08.2023 13:19 , Обновлено: 08.08.2023

За прошедшие сутки очередь легковых автомобилей на белорусско-польской границе выросла сразу в 25 раз, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси (ГПК). Если в понедельник, 7 августа, в пункте пропуска Тересполь въезда в Беларусь дожидалось всего 10 авто, то к 10:00 8 августа количество авто увеличилось до 250 рублей.

По данным ГПК, очереди на утро 8 августа наблюдались также на границе с Литвой, но не такие значительные - там на трёх КПП скопилось в общей сложности 60 авто.

Фото ГПК РБ

В Госпогранкомитете Беларуси причиной больших очередей на белорусско-польской границе назвали невыполнение польскими контрольными службами нормы пропуска: при норме 1700 легковых авто в сутки польские пограничники пропустили всего 694 авто, то есть около 40% авто от нормы. По данным на 12:00 8 августа, в очереди оставалось около 220 машин.

В ГПК также констатировали рост очередей грузовых авто на въезд в Евросоюз. Так, перед литовскими пунктами пропуска “Мядининкай” (в белорусской стороны - “Каменный Лог”), “Лаворишкес” (“Котловка”) и “Шальчининкай” (“Бенякони”) к 10:00 сегодня скопилось 220 фур. В ГПК заявили, что сопредельные контрольные службы оформили “в среднем46% транспортных средств от нормы”.

Литва и Польша обсудили закрытие границы с Беларусью. О чем договорились?

Напомним, в начале августа премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили ситуацию на границе с Беларусью. По сообщению местных СМИ, в числе прочего стороны обсудили возможность закрытия всех пропускных пунктов на границе с Беларусью.

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В частности, литовские чиновники рассматривают вопрос о закрытии пунктов пропуска «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). По их словам, решение будет принято «в ближайшее время».