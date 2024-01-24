«Очень скромно, 20 рыбин» – На Зельвенском водохранилище собралось не меньше тысячи рыбаков

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Опубликовано: 24.01.2024 12:40 , Обновлено: 24.01.2024

На Зельвенское водохранилище в последние дни, особенно по выходным, приезжает очень много рыбаков, сообщили местные СМИ: «почти в три раза больше, чем обычно». Журналисты пообщались с любителями подледного лова, посмотрели, кто и как ловит, спросили о подкормке и впечатлились успехами.

Главное условие для зимней рыбалки – толщина льда. Сейчас она – около 30 см, сообщили в рыболовных группах. Для безопасных посиделок с удочкой этого вполне достаточно.

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Клев начинается быстро, практически сразу после прикорма, рассказали рыболовы. Изредка ловят ершиков, попадается подлещ, плотва, кому-то везет и на щуку. С таким клевом важно – не переловить норму.

[info_b]Согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, норма составляет не более 5 кг рыбы на одного рыболова в сутки.[/info_b]

Кто-то приехал с палаткой, но погода в последние дни не «жесткая», для рыбалки вполне подходящая. Именно «рыболовная» погода и еще отличный клев привлекли рыбаков на водохранилище.

«С утра у нас был полный штиль, а ближе к 11 утра что-то стало получаться. В общей сложности немного половили и в 14 часов ушли, – очень скромно описал свой улов в двадцать рыбин Сергей Голубев в группе «Рыболовы Слонима». – Замечательно провели время, погода просто сказка»!

А Владимир Маслов в группе «Рыбалка на Гродненщине» оставил такой отзыв:

«Приехали с товарищем по ремеслу. Первое, что решили сделать – проверить глубину вдали от огней ночных палаток на водоеме. Рыбаков сегодня было ну не меньше 1000 точно. Проверили дно, глубина примерно везде одинаковая – около 4 метров. Закормили точки кормом Absolut с добавлением панировочных сухарей и манки. Ну и пошли завтракать вкусными тушенками. После завтрака точка молчала около двух часов. Потом были пойманы три рыбки, а в районе обеда уже – около 20-ти. Ну и в оставшееся время с докармливанием точки лова была поймана вся остальная рыбка. По норме взяли. В целом рыбалка удалась, рыбку видели, воздухом подышали, душевно пообщались, а что еще нужно?!».

[info_b]Зельвенское водохранилище находится на реке Зельвянка в городском поселке Зельва в Гродненской области. Площадь водного зеркала – 12 км2, длина – 9 км., максимальная глубина – 7,5 м.

Водоем был создан 1983 году как источник воды для орошения близлежащих полей, водного благоустройства прилегающих деревень, а также развития рыбоводства. На реке Зельвянка была сооружена дамба, по которой проходит трасса, связывающая Слоним и Волковыск.

Берега Зельвенского водохранилища – популярные места отдыха. Здесь расположены турбаза, гостиничный комплекс, аргроусадьбы, есть большой оборудованный пляж.

Водоем богат разнообразной рыбой. Здесь водятся окунь, щука, крась, плотва и другие виды.[/info_b]

Однако рыбакам следует учесть, что синоптики на ближайшие дни спрогнозировали погоду «около нуля». То есть, достаточно теплую. И она может повлиять на толщину льда.

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