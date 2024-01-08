«Не ударом ноги и не прыжками» - В МЧС Беларуси рассказали, как проверить толщину льда и предупредили о рейдах
В Минском городском исполнительном комитете 7 января сообщили о рейдовых мероприятиях, которые в эти дни проводят на водоемах работники МЧС и ОСВОД. После нескольких дней сильных морозов выход на лед вновь разрешили, однако, спасатели призвали соблюдать меры безопасности и рассказали, как правильно проверить толщину льда на водоёме.
По информации Миногорисполкома, к настоящему времени толщина льда на минских водоемах превысила отметку в 7 см - в этого момента МЧС и ОСВОД разрешают выход на лед при соблюдении главного условия – наличия спасательного жилета.
Спасатели в минувшие выходные уже провели несколько рейдов - на водохранилищах Дрозды, Цнянское и Чижовское, на Комсомольском озере. Они напомнили минчанам, которые поспешили выбраться на зимнюю рыбалку, о правилах поведения на льду.
[info_b]По данным МЧС, безопасным лёд можно считать тогда, когда его толщина составляет:
- не менее 10 см в пресной воде,
- не менее 15 см в соленой. [/info_b]
“Но даже если вы педантичны, взяли с собой рулетку, а лед, например, 11 см, то это не гарантия безопасности: ходить по нему нужно осторожно”, - предупредили в ведомстве и призвали избегать следующих мест с ослабленной прочностью льда:
- устья рек,
- протоки,
- места быстрого течения,
- места бьющих ключей и стоковых вод,
- зоны произрастания водной растительности,
- зоны вблизи деревьев, кустов, камыша.
Как безопасно проверить лед на прочность?
В МЧС пояснили, что проверять лед на прочность можно разными способами - визуально и физически. Вот как вычислить “опасный” лёд по цвету:
- самый крепкий лед – прозрачного синего цвета;
- слабый лед – непрозрачный и белый, он в два раза менее надежен;
- хрупкий лед – серый и серый “в крапинку”.
Проверять лёд на водоёме практически спасатели также призвали правильно – не ударом ноги или прыжками , а, например, деревянной палкой.
“Если при постукивании появилась вода, то по такому льду ходить не стоит”, - пояснили в МЧС.
В ведомстве также отметили, что если температура воздуха на протяжении трех дней держится в пределах 0°С, то прочность льда снижается на 25%.
Спасатели также показали несколько способов, как выбраться из воды зимой, если вы всё же провалились под лёд.
Ранее Телеграф рассказывал, что вечером 4 января в агрогородке Хатежино под Минском спасателям пришлось доставать из местного водоёма легковой автомобиль. По словам водителя машины, провалившейся под лёд, он попросту не заметил водоём, а сам он “следовал по навигатору”.
«Следовал по навигатору» — Под Минском легковушка провалилась под лед