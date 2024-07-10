"Не остаётся денег на жизнь" — Адвокат рассказала, сколько могут принудительно списать с карт белорусов в счёт уплаты штрафа

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Опубликовано: 10.07.2024 15:00 , Обновлено: 10.07.2024

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов назвали максимальную сумму, которую судебные исполнители могут списать с банковской карты в счёт уплаты того или иного штрафа. По словам юристов, такие вопросы в специализированные органы поступают всё чаще, поскольку белорусы жалуются, что у них "не остаётся денег на жизнь".

Белорусские адвокаты напомнили, что изначально судебный исполнитель оформляет и направляет документы в автоматическую систему исполнения денежных обязательств (сокращённо – АИС ИДО) для списания долга с каждого банковского счёта, который имеется у должника. Притом система не разграничивает источники доходов, будь то зарплата, социальные пособия, личные накопления и т.д., поэтому установить лимит для списания нельзя. Проще говоря, сделать так, чтобы, например, 10% штрафа “ушло” с зарплаты, а ещё 10% — с перевода от родственника, не получится.

Однако, согласно ст. 107 Закона «Об исполнительном производстве», из подлежащих к выплате сумм заработной платы должника (в том числе ИП) и приравненных к ней доходов, оставшихся после удержания налогов и обязательных взносов в ФСЗН, до полного погашения взыскиваемых сумм может быть удержано не более 50%.

При этом ограничения размера удержаний из зарплаты и приравненных к ней доходов не распространяются при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, а также расходов, затраченных государством на содержание ребят, которые находятся на гособеспечении. В этом случае за должником должно быть сохранено не менее 30% доходов.

[info_b]Кстати, такие меры предусмотрены для белорусов, которые добровольно не оплатили штраф в течение 30 дней. Затем его взыскивают принудительно. Правда, в этом случае должнику придётся оплатить 10% от суммы денежного взыскания, либо минимальный принудительный сбор в размере 0,5 БВ (20 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по налогам и сборам рассказали, как белорусам оплатить единый имущественный платёж, который ввели в стране с 2024 года. Напомним, этот вид налога представляет собой три других — транспортный налог, налог на землю и на недвижимость. Теперь вместо трёх схожих действий нужно выполнить всего лишь одно. Кроме того, в МНС заверили, что оплату можно произвести в рассрочку, то есть частями.

В МНС рассказали, как белорусам оплатить в рассрочку введённый с 2024 года единый имущественный платёж