"Обречены на скорую гибель" - В Минприроды призвали белорусов незамедлительно выйти с ведрами на улицы. Что нужно полить?

Опубликовано: 13.07.2024 13:43 , Обновлено: 11.03.2025

В субботу, 13 июля, Беларусь накрыла аномальная жара, а столбики термометров с самого утра устремились за тридцатиградусную отметку. От такой неблагоприятной погодной ситуации страдают не только многие люди, но и природа, в связи с чем Министерство природы призвало белорусов поучаствовать в экологической акции и выйти на улицы с вёдрами.

“Полей дерево – сохрани ему жизнь!” - под таким девизом по всей Беларуси проходит акция Минприроды. Она направлена на то, чтобы помочь молодым насаждениям, которыми сотрудники ЖКХ и волонтёры облагородили дворы и улицы городов и посёлков по весне, пережить засуху.

“В последние несколько недель в Беларуси установилась преимущественно засушливая погода без осадков. Высаженные в населенных пунктах нынешней весной деревья и кустарники без полива обречены на скорую гибель”, - пояснили в Минприроды и призвали белорусов “не оставаться равнодушными” и присоединиться к акции.

Жителям городов и посёлков предложили полить не только цветы, чувствительные к засушливой погоде, но и кустарники и деревья, которые также страдают от нехватки влаги в периоды затянувшейся засухи. Сделать свой вклад в экологическую акцию можно, полив насаждения во дворе собственного дома, у места работы, учебного заведения, а также в парках, аллеях и скверах.

“Для человека ведро воды – это немного, а для растения – шанс на жизнь”, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Белгидромет объявил штормовое предупреждение на субботу, 13 июля, подняв уровень опасности из-за жары до максимального, красного уровня, в четырёх из шести регионах Беларуси. В двух оставшихся регионах жара остаётся на оранжевом уровне.

Синоптики повысили до максимального уровень метеоопасности в четырёх областях Беларуси