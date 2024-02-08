«Обидно в конце пути лежать в болоте» – Видео с кладбища в Барановичах набрало полмиллиона просмотров

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Опубликовано: 08.02.2024 09:43 , Обновлено: 08.02.2024

Два «кладбищенских» видео из Барановичей собрали в TikTok полмиллиона просмотров и сотни комментариев. Автор показал вид погоста с приходом оттепели после снегопадов. Зрелище не оставило людей равнодушными.

Это сельское кладбище в деревне Лесино рядом с Барановичами. На кадрах видно, что из-за оттепели и ненастной погоды место упокоения буквально превратилось в болото. По эмоциям в комментариях люди разделились на негодующих – «в низине это кладбище, а надо на горке, как наши предки делали» и сочувствующих – «как обидно в конце пути лежать в болоте».

Кто-то высказал опасение для живых: «Кладбище на грунтовых водах, а потом все это идет в наши колодцы и водопровод». Многие отметили, что их «больше поражает количество свежих могил, а не грязь». И предложили и кардинальное решение: «Очень много кладбищ по всей территории Беларуси. Как бы жёстко это ни звучало, но надо строить крематории».

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По информации барановичского портала bar24.by, это городское кладбище в Лесино открыли чуть более двух лет назад. Первое захоронение здесь сделали в ноябре 2021 года. По состоянию на март 2023-го на кладбище было более 800 могил.

Ранее Телеграф писал, что в TikTok более 150 тысяч просмотров набрало видео, где женщина рассказала, как начала эпопею под названием «лечение зубов». По словам автора ролика, это «безумно дорого». Люди, посмотревшие видео, активно подхватили тему и оставили более восьмисот комментариев. А как цены на стоматологические услуги объяснили в Минздраве?

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