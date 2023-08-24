"О поступлении в вуз можно только мечтать" - В РНПЦ неврологии рассказали о последствиях катания на электросамокатах
Скоро начнется новый учебный год и на парковках возле школ, кроме велосипедов, появятся электросамокаты. Довольно часто дети с них падают, а родители, зачастую, видя, что с их чадом вроде как все хорошо, не обращают на падение особого внимания. Врачи рассказали, почему такая реакция ошибочна и что нужно сделать, чтобы в будущем избежать проблем со здоровьем.
По словам врачей, работающих в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, к ним регулярно поступают дети, которые упали с электросамоката или врезались на нем во что-либо. В последние годы наплыв таких пациентов увеличился, написала “СБ Беларусь Сегодня”.
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По словам Михаила Талабаева, руководителя Республиканского центра детской нейрохирургии, тяжелые травмы, угрожающие жизни, встречаются редко. Но при этом он отметил, что даже если кажется, что все обошлось, нельзя недооценивать отдаленные последствия травм головы.
“Представим, что в десять лет ребенок на большой скорости упал с электросамоката. Он полежал в больнице под наблюдением, выписался домой, и родители наконец вздохнули с облегчением. А потом в девятом классе вдруг обнаружилось, что он еле-еле тянет школьную программу. А к одиннадцатому стало окончательно понятно: о поступлении в вуз можно только мечтать… К сожалению, не существует препаратов, которые могли бы это предотвратить. Кстати, чем меньше возраст на момент травмы, тем тяжелее последствия”, - рассказал он.
Что делать, если ребенок упал с электросамоката?
Если он потерял сознание, есть рана, пошла кровь из ушей или носа, следует сразу вызвать скорую. Но бывает так, что ребенок встал, отряхнулся и поехал дальше, и необходимости мчаться в больницу вроде как нет.
В этом случае Талабаев советует первые шесть часов понаблюдать за ребенком. “Если это время прошло и вы видите, что состояние сына или дочки никак не изменилось, есть большая вероятность, что все обошлось. А через сутки можно переставать беспокоиться при условии, что ребенок по-прежнему чувствует себя хорошо”, - пояснил он.
Какой электросамокат выбрать ребёнку?
Безопасный, удобный и правильный самокат должен:
- иметь аккумулятор до 8000 мАч;
- быть лёгким — до 12 кг;
- максимальная скорость, которую он может развить - до 25 км/ч;
- иметь колёса до 17 см в диаметре.
Обязателен ли шлем? В ПДД не сказано, что средства индивидуальной защиты, в том числе и шлем, обязательны. Они рекомендованы.
Надо ли спешиваться на пешеходном переходе? Новая редакция ПДД позволяет владельцам велосипедов и средств персональной мобильности, которые пересекают проезжую часть по пешеходному переходу, не спешиваться. Однако следует перед выездом на проезжую часть убедиться в безопасности, а двигаться со скоростью не больше, чем у идущего шагом пешехода – 3-5 км/ч.
Можно ли подвезти друга? Перевозить пассажиров на средствах персональной мобильности запрещено, за исключением тех случаев, когда завод-изготовитель специально оборудовал их дополнительными местами.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, можно ли белорусам перевозить в автобусе электросамокаты:
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