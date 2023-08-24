"О поступлении в вуз можно только мечтать" - В РНПЦ неврологии рассказали о последствиях катания на электросамокатах

Опубликовано: 24.08.2023 19:22 , Обновлено: 24.08.2023

Скоро начнется новый учебный год и на парковках возле школ, кроме велосипедов, появятся электросамокаты. Довольно часто дети с них падают, а родители, зачастую, видя, что с их чадом вроде как все хорошо, не обращают на падение особого внимания. Врачи рассказали, почему такая реакция ошибочна и что нужно сделать, чтобы в будущем избежать проблем со здоровьем.

По словам врачей, работающих в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, к ним регулярно поступают дети, которые упали с электросамоката или врезались на нем во что-либо. В последние годы наплыв таких пациентов увеличился, написала “СБ Беларусь Сегодня”.

Белоруса оштрафовали за езду без прав на электросамокате. Что происходит?

По словам Михаила Талабаева, руководителя Рес­публиканского центра детской нейрохирургии, тяжелые травмы, угрожающие жизни, встречаются редко. Но при этом он отметил, что даже если кажется, что все обошлось, нельзя недооценивать отдаленные последствия травм головы.

“Представим, что в десять лет ребенок на большой скорости упал с электросамоката. Он полежал в больнице под наблюдением, выписался домой, и родители наконец вздохнули с облегчением. А потом в девятом классе вдруг обнаружилось, что он еле-еле тянет школьную программу. А к одиннадцатому стало окончательно понятно: о поступлени­и в вуз можно только меч­тать… К сожалению, не существует препаратов, которые могли бы это предотвратить. Кстати, чем меньше возраст на момент травмы, тем тяжелее последствия”, - рассказал он.

Что делать, если ребенок упал с электросамоката?

Если он потерял сознание, есть рана, пошла кровь из ушей или носа, следует сразу вызвать скорую. Но бывает так, что ребенок встал, отряхнулся и поехал дальше, и необходимости мчаться в больницу вроде как нет.

В этом случае Талабаев советует первые шесть часов понаблюдать за ребенком. “Если это время прошло и вы видите, что состоя­ние сына или дочки никак не изменилось, есть большая вероятность, что все обошлось. А через сутки можно переставать беспокоиться при усло­вии, что ребенок по-прежнему чувствует себя хорошо”, - пояснил он.

Какой электросамокат выбрать ребёнку?

Безопасный, удобный и правильный самокат должен:

иметь аккумулятор до 8000 мАч;

быть лёгким — до 12 кг;

максимальная скорость, которую он может развить - до 25 км/ч;

иметь колёса до 17 см в диаметре.

Обязателен ли шлем? В ПДД не сказано, что средства индивидуальной защиты, в том числе и шлем, обязательны. Они рекомендованы.

Надо ли спешиваться на пешеходном переходе? Новая редакция ПДД позволяет владельцам велосипедов и средств персональной мобильности, которые пересекают проезжую часть по пешеходному переходу, не спешиваться. Однако следует перед выездом на проезжую часть убедиться в безопасности, а двигаться со скоростью не больше, чем у идущего шагом пешехода – 3-5 км/ч.

Можно ли подвезти друга? Перевозить пассажиров на средствах персональной мобильности запрещено, за исключением тех случаев, когда завод-изготовитель специально оборудовал их дополнительными местами.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, можно ли белорусам перевозить в автобусе электросамокаты:

Можно ли белорусам перевозить в автобусе электросамокаты? Пояснили в автопарке