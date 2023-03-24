Белоруса оштрафовали за езду без прав на электросамокате. Что происходит?

Опубликовано: 24.03.2023 11:05 , Обновлено: 16.05.2023

С приходом весны в Беларуси стартовал и новый сезон электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих средств персональной мобильности (СПМ) - первый с момента введения новых Правил дорожного движения, в которых эти средства фигурируют. Между тем, уже появился первый прецедент, когда белоруса оштрафовали за езду без прав - на электросамокате.

Инцидент произошел в Слониме Гродненской области. Мужчина рассказал, что ехал по тротуару на электросамокате с сиденьем, его остановили патрульные и потребовали от него водительское удостоверение. По словам мужчины, ГАИшники заявили, что его самокат на самом деле “это мопед, исходя из новых определений ПДД”.

Убедить сотрудников ГАИ в обратном мужчине не удалось: ему выписали постановление и оштрафовали за вождение без прав на 5 базовых величин (на сегодня сумма составляет 185 рублей), передает Onliner.

В постановлении написано, что согласно Правилам дорожного движения (ПДД) в Беларуси к мопедам приравниваются механические транспортные средства (ТС) со следующими характеристиками: двух- или трехколесное механическое ТС, приводимое в движение

двигателем с рабочим объемом до 50 куб. см (в случае двигателя внутреннего сгорания)

или электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и не более 4 кВт

с максимальной конструктивной скоростью движения, определенной техническими характеристиками, не более 50 км/ч.

Исходя из этого определения все достаточно мощные и быстрые электросамокаты (в том числе и Kugoo М4 Pro, которым управлял оштрафованный житель Слонима) можно отнести к мопедам, а не к средствам персональной мобильности. И в этом случае для передвижения на электросамокате нужны и водительское удостоверение, и страховка и и госрегистрация, и техосмотр.

Однако, как сказано в п. 2.60-1 Общих положений ПДД, электросамокат, равно как и гироскутер, сигвей, моноколесо и т.п., относится к средствам персональной мобильности (СПМ). А согласно статье 2.46 ПДД, водители таких средств приравниваются к пешеходам. Следовательно, и водительского удостоверения для вождения электросамоката не требуется.

Прокомментировать эту ситуацию оштрафованный мужчина попросил в Минской Госавтоинспекции. Вот что там ответили:

“Определение СПМ не содержит требований к СПМ в части мощности и максимальной скорости. Но запрещается двигаться на СПМ быстрее 25 км/ч. Существенное различие между СПМ и мопедом в том, что СПМ не является ТС. По имеющейся в свободном доступе информации, Kugoo М4 Pro с описанными характеристиками является электросамокатом. Если иное не указано в техдокументации от завода-изготовителя, Kugoo М4 Pro относится к СПМ. Законом не предусмотрена выдача водительских удостоверений на право управления СПМ”.

Теперь мужчина намерен обратиться в прокуратуру и обжаловать штраф, выписанный ГАИ Слонимского района.

Напомним, новая редакция ПДД Беларуси вступила в силу 27 октября. Изменения в правилах коснулись не только водителей автомобилей, но и велосипедистов и пешеходов, в том числе тех, кто пользуется средствами персональной мобильности.

В ГАИ за две минуты объяснили, что изменилось в белорусских ПДД с 27 октября