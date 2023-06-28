"Ну-ка отошли, я сказала!" - Снова появились видео штурмов подростками секонд-хэндов по всей Беларуси. Что происходит?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.06.2023 12:45 , Обновлено: 28.06.2023

Белорусские школьники вновь стали массово штурмовать магазины одежды секонд-хенд. Видео с толпами подростков, с нетерпением ожидающих открытия под дверями магазинов в день завоза нового товара и врывающихся в зал, стараясь обогнать друг друга, за последнюю неделю поступали из самых разных городов Беларуси.

На одном из таких видео запечатлена ситуация, развернувшаяся на ступеньках магазина секонд-хенд “Одежда из Европы” в Могилёве. Там в толпе покупателей, состоящей главным образом из подростков, даже произошла потасовка. Один из них ударил другого по лицу, вероятно, из-за того, что тот пытался оттеснить его и первым войти в магазин.

Автор видео предпочла держаться в стороне от идущей напролом толпы покупателей и прокомментировала всю ситуацию с иронией: “Хорошо хоть мне по бороде не дали”.

Не все присутствовавшие взрослые реагировали столь хладнокровно. “Малые, ###, отошли!”, - слышен за кадром мужской голос, после чего раздался истошный женский крик: “Ну-ка отошли, я сказала!”. Впрочем, напор толпы это не остановил.

Судя по другим видео, выложенным на днях в TikTok, похожая ситуация наблюдалась у секонд-хендов в Минске и Бресте.

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На видео подростки врываются в зал магазинов, едва владельцы успевают открыть двери, и буквально срывают одежду с вешалок. А после покупок - хвастаются своими “уловами”, выкладывая видео в соцсетях.

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Такая же ситуация наблюдалась во многих городах Беларуси этой весной. Массовые штурмы секондов стали настоящими трендами Tik Tok и широко обсуждались не только в интернете. В некоторых случаях владельцам магазинов приходилось обращаться за помощью к милиции, чтобы не допустить давки и конфликтов между нетерпеливыми покупателями.

В Минске школьники штурмуют секонд-хенды. Что известно?

В результате на ситуацию обратили внимание белорусские правоохранительные органы. Дело в том, что одежду подростки, штурмующие секонды, покупают, как правило, не для себя, а с целью заработать. Они либо попросту перепродают вещи по более высокой цене через интернет, либо идут ещё дальше - пришивают на одежду лэйблы известных брендов, чтобы продать её дороже в несколько раз.

На белорусов стали заводить уголовные дела за продажу б/у одежды. Что происходит?

Об одном из таких случаев правоохранители рассказали в конце марта. Тогда уголовное дело завели на подростка из Минска, который перепродал худи из секонд-хенда в 7 раз дороже.

В МНС тогда пояснили, что действия подростков, которые занимаются систематической перепродажей вещей из секонд-хендов, могут расцениваться как “незаконная предпринимательская деятельность” и грозит им штрафом до 100 базовых величин (сейчас 3700 рублей) с конфискацией товара, либо дохода.