Нотариусы пообещали, что бесплатно проконсультируют любого белоруса. Когда?

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Опубликовано: 29.06.2023 11:45 , Обновлено: 29.06.2023

Юристы сообщили, что в честь празднования Дня Независимости Республики Беларусь, они безвозмездно проконсультируют всех, кто к ним обратится.

В пятницу, 30 июня, нотариусы бесплатно ответят на вопросы, касающиеся оформления наследства, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, предоставления электронных документов для госрегистрации юрлиц или ИП.

С полным списком нотариальных контор и бюро (их расположение и время работы) доступны здесь.

Ранее Телеграф писал о том, что нотариусы пояснили, должны ли белорусы оплачивать штрафы за умершего родственника:

Должны ли белорусы оплачивать штрафы за умершего родственника? Объяснили нотариусы

А еще в Минюсте объяснили, как белорусам при вступлении в наследство узнать о долгах умершего родственника:

Как белорусам при вступлении в наследство узнать о долгах умершего родственника? В Минюсте объяснили