Нотариусы пообещали, что бесплатно проконсультируют любого белоруса. Когда?
Юристы сообщили, что в честь празднования Дня Независимости Республики Беларусь, они безвозмездно проконсультируют всех, кто к ним обратится.
В пятницу, 30 июня, нотариусы бесплатно ответят на вопросы, касающиеся оформления наследства, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, предоставления электронных документов для госрегистрации юрлиц или ИП.
С полным списком нотариальных контор и бюро (их расположение и время работы) доступны здесь.
Ранее Телеграф писал о том, что нотариусы пояснили, должны ли белорусы оплачивать штрафы за умершего родственника:
Должны ли белорусы оплачивать штрафы за умершего родственника? Объяснили нотариусы
А еще в Минюсте объяснили, как белорусам при вступлении в наследство узнать о долгах умершего родственника:
Как белорусам при вступлении в наследство узнать о долгах умершего родственника? В Минюсте объяснили