Нотариус рассказал, когда с зарплат белорусов могут вычесть часть денег без предупреждения

Опубликовано: 04.03.2024 15:11 , Обновлено: 04.03.2024

С «денежно-зарплатным» вопросом к журналистам обратился могилевчанин Виктор. И попросил прояснить ситуацию с точки зрения закона – все ли верно? А вопрос задал такой: «При выплате зарплаты у меня высчитали определенную денежную сумму. Бухгалтер пояснил, что эти деньги взыскали по исполнительной надписи нотариуса. Но меня об этом не предупреждали, к нотариусу не вызывали…». Разъяснила ситуацию нотариус нотариальной конторы №1 Ленинского района Могилева Наталья Зорина.

«Нотариусы могут совершать исполнительные надписи о взыскании денежных сумм, задолженности, с должника для удовлетворения бесспорных требований – то есть, без решения суда, – сообщила Зорина. – Исполнительная надпись совершается по письменному заявлению взыскателя – того, кто хочет вернуть долг».

Также, по информации могилевского нотариуса, законодательство не требует присутствия должника в момент совершения такой процедуры. И извещать должника об этом нотариус тоже не обязан.

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А когда – с предупреждением?

Однако Зорина уведомила, что в определенных случаях взыскатель, перед тем как обратиться к нотариусу, должен направить предупреждение должнику – и о необходимости погасить задолженность, и о своем намерении обратиться за совершением исполнительной надписи. Речь идет, например, о взыскании задолженности по:

плате за ЖКУ и аренде помещения,

лизинговым платежам,

требованиям кредитного договора,

договорам купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения.

Но это обязательно не для всех бесспорных требований, отметила нотариус:

«Если письменное предупреждение должника не предусмотрено законом, то и уведомлять его не требуется».

Как узнать о взыскателе и задолженности?

[inf]Если должник хочет выяснить, кем и почему в отношении него была совершена исполнительная надпись, он может обратиться в отдел принудительного исполнения, где открыто исполнительное производство, пояснила нотариус. Для ознакомления с исполнительной надписью можно обратиться к нотариусу, ее совершившему, с документом, удостоверяющим личность или полномочия, если речь идет о представителе организации-должника.[/inf]

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