Беларусам разрешили заверять перевод документов и получать свидетельства на наследство без похода к нотариусу

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Опубликовано: 06.01.2024 10:25 , Обновлено: 06.01.2024

В Администрации президента Беларуси 5 января сообщили о том, что Александр Лукашенко одобрил изменение Закона "О нотариате и нотариальной деятельности". Теперь белорусам можно совершать некоторые нотариальные действия, которые до сих пор требовали личной явки лица к нотариусу, удаленно.

Как пояснили в пресс-службе президента, Закон “О нотариате” скорректировали для того, чтобы “повысить эффективность регулирования нотариальной деятельности”, “усовершенствовать нотариальное обслуживание населения” и сделать нотариальные услуги более доступными.

Пока текст обновлённого закона официально не опубликован, однако в президентской администрации пояснили, что после его вступления в силу, без личной явки к нотариусу белорусы, в числе прочего, смогут совершать такие действия, как:

выдача свидетельства о праве на наследство,

свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой,

принятие на хранение документов.

Кроме того, законодатели дополнили документ отдельным приложением, в котором прописали перечень бесспорных требований, взыскание по которым может осуществляться на основе исполнительных надписей нотариусов.

Ранее Телеграф рассказывал, имеют ли право белорусы написать завещание дома и не ходить с ним нотариусу. В Белорусской нотариальной палате разъяснили, будет ли такая бумага иметь законную силу.

Можно ли белорусам написать завещание дома и не ходить к нотариусу? Юристы ответили