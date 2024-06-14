Меньше, чем на ЦЭ? В Минобразования назвали число стобалльников по итогам первых двух дней ЦТ

Опубликовано: 14.06.2024 16:21 , Обновлено: 14.06.2024

В Министерстве образования озвучили итоги первых двух дней (27 и 30 мая) проведения централизованного тестирования (ЦТ) и рассказали, сколько человек сдали испытание на 100 баллов.

Как сообщили в ведомстве, 27 мая ЦТ по учебным профильным предметам сдали 6,7 тыс. выпускников средних специальных учебных заведений и тех, кто окончил школу в прошлые годы. 30 мая провели испытание по русскому и белорусскому языкам, в нем приняли участие 9,6 тыс. абитуриентов (из них 8,1 тыс. - по русскому языку, 1,5 тыс. - по белорусскому).

На “сотку” тестирование по государственным языкам сдали 26 человек, среди которых 20 (или 0,25% от общего числа сдававших) - по русскому и 6 (или 0,4%) - по белорусскому.

По профильным предметам 100 баллов получили 55 абитуриентов, из них 14 - по математике. Средний тестовый балл по русскому языку - 50,1, по белорусскому - 46.

Для сравнения: централизованный экзамен (ЦЭ) по государственным языкам на “сотку” сдали 469 человек (292 - по русскому, 177 - по белорусскому). Конечно, стоит заметить, что и участвовавших в ЦЭ было больше: 44 тыс. выпускников прошли испытание по русскому языку и 11,5 тыс. - по белорусскому.

В Минобразования озвучили результаты второго ЦЭ. Сколько стобалльников по белорусскому, а сколько — по русскому?

В процентном соотношении картина результатов ЦЭ по госязыкам немного лучше итогов ЦТ: так, на максимально возможный результат централизованный экзамен по русскому языку сдали 0,66% участвовавших, по белорусскому - 1,54%.

В Минобразования напомнили, что абитуриенты, которые не прошли ЦТ в основные дни, смогут сдать его в резервные. Они запланированы на 19, 21 и 23 июня.

Ознакомиться с результатами ЦТ, как и ЦЭ, а также скан-копией работ можно в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).

Ранее Telegraf.news сообщал, что Минобразования разрешило абитуриентам-”целевикам”, которые не зарегистрировались на прохождение ЦТ в основные дни, сдать его в резервные. «В виде исключения», - отметили в ведомстве.

«В виде исключения» — Минобразования разрешило белорусским целевикам сдать ЦТ в резервные дни. Почему?