КГК начал отслеживать фото белорусских школьников в соцсетях. За какие пригрозил аннулировать результаты ЦЭ и ЦТ?

Опубликовано: 06.06.2024 09:28 , Обновлено: 06.06.2024

Комитет госконтроля Беларуси (КГК) начал отслеживать социальные сети белорусских старшеклассников, сдававших централизованный экзамен (ЦЭ), и пригрозил аннулировать результаты испытания за некоторые фотографии. Именно по ним сотрудники ведомства могут установить факты использования на экзаменах запрещенных предметов.

Перед вторым централизованным тестированием, которое в четверг, 6 июня, будут сдавать белорусские старшеклассники по четырём профильным предметам (история Беларуси, обществоведение, химия и физика), в КГК напомнили, что именно запрещено делать будущим абитуриентам в аудитории, где сдают ЦЭ и ЦТ:

использовать любого вида шпаргалки,

проносить в аудиторию любые посторонние предметы (у сдающего экзамен в руках могут быть только документ, удостоверяющий личность, пропуск, гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета);

использовать любые устройства приема, хранения, передачи информации, в том числе, мобильные телефоны,

пользоваться справочной информацией на любом носителе;

фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;

делать записи в бланк ответов по окончании времени, отведённого на испытание;

меняться местами с другими абитуриентами, а также обмениваться экзаменационными материалами,

прибегать к помощи других лиц для выполнения заданий.

[info_b]По данным КГК, в 2024 году за нарушение этих правил уже удалили с централизованного экзамена 9 человек: 3 – за мобильный телефон, 3 – за шпаргалки, 3 - по иным причинам, которые в ведомстве не уточнили.[/info_b]

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При этом в КГК заявили, что следят за тем, соблюдают ли сдающие ЦЭ и ЦТ эти правила, не только во время самого испытания, но и после него - по фотографиям в интернете, которые абитуриенты необдуманно выкладывают в Сеть. Если проверяющие заподозрят, что фото было сделано в аудитории во время ЦЭ или ЦТ, будет начато разбирательство, чтобы установить личность нарушителя. И такие случаи уже были - и в прошлом, и в нынешнем году.

Так, в 2023 году по таким обстоятельствам аннулировали результаты ЦЭ по математике выпускника из Гродно, а в этому году - выпускника из Бреста, который выложил фотографию теста ЦЭ по математике в интернет.

“Правила одинаковы для всех и все абитуриенты должны находиться в равных условиях”, - подчеркнули в КГК, отметив. что именно в этом состоит задача госкомиссии.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в середине мая в Беларуси создали государственную комиссию по контролю за вступительной кампанией 2024 года, чтобы проследить за подготовкой к ней и, собственно, проведением ЦЭ, ЦТ и вступительных экзаменов.

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