Ночи от +6°С и дни до +26°С. Какой "сюрприз" пообещали белорусам синоптики на начало новой недели?

Опубликовано: 09.06.2024 09:53 , Обновлено: 09.06.2024

Июнь продолжает удивлять белорусов погодными контрастами. В течении одного дня погода резко менялась с ясной и солнечной на беспросветно дождливую. Изменится ли что-то с началом новой недели?

Согласно прогнозу синоптиков, на погоду в Беларуси 10 и 11 июня будут влиять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, которые мчатся к страну с юго-запада Европы. Погода, как водится, ожидается облачной, но с прояснениями. Специалисты Telegram-канала о погоде Nadvorie пообещали в понедельник “сюрприз” который, вероятно, мало понравится белорусам.

Так,согласно специалистам Белгидромета, в понедельник, 10 июня , в некоторых местах уже ночью пройдут дожди, а утром и днем кратковременные накроют большую часть Республики. В отдельных районах пройдут грозы. В днём где-то стоит ожидать и сильных проливных дождей. Ночью и утром местами предвидится слабый туман. Ветер синоптики обещают переменный и умеренный, но при грозах порывистый. Столбик термометра ночью покажет от +6°С по северо-западу и до +17°С по юго-востоку. Днём от +18 до +24°С, в юго-восточных районах до +26°С.

В вторник, 11 июня, картина особо не изменится. Ночью и утром по большей части Беларуси вновь пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах - грозы. Ночью и с утра кое-где вновь можно будет увидеть туман. Ветер будет таким же переменным и умеренным, но при грозах порывистым. Ночи выдадутся немного более тёплыми от +9°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку. Днём синоптики Белгидромета пообещали от +18 до +25°С.

Ранее Telegraf.news писал о том, что ливневая канализация не справлялась с потоками воды, обрушившимися на город практически одномоментно, в результате чего городские улицы превратились в настоящие реки, несколько участков дорог оказались подтоплены настолько, что общественный транспорт просто встал, а спасателям пришлось несколько раз выезжать по заявкам на откачивание воды из подвалов.

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